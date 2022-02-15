https://arabic.sputniknews.com/20220215/-مجلس-الوزراء-الكويتي-يعتمد-تخفيفا-لقيود-كورونا-أبرزه-عودة-الأفراح-والسينما-والمسرح-1058575211.html
مجلس الوزراء الكويتي يعتمد تخفيفا لقيود كورونا.. أبرزها عودة الأفراح والسينما والمسرح
مجلس الوزراء الكويتي يعتمد تخفيفا لقيود كورونا.. أبرزها عودة الأفراح والسينما والمسرح
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بهذا التخفيف بداية من الأحد المقبل 20... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T09:29+0000
2022-02-15T09:29+0000
2022-02-15T09:29+0000
أخبار الكويت اليوم
فيروس كورونا
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وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كلف المجلس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بـعـودة تقارب المصلين أثنـاء إقامة الصلاة في المساجد.لكن ووفقا للبيان اشترط المجلس ضرورة الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي.كما قرر، "السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية"، إضافة إلى "عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية".وبخصوص الإجراءات الواجب اتباعها بشأن السفر من وإلى الكويت قرر المجلس السماح لغير المحصنين بالسفر، وإلغاء فحص "بي سي آر" قبل الوصول إلى البلاد وعند الوصول إليها لمكتمل التحصين.كما أكد البيان على أن المجلس قرر كذلك إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد، مستثنيا من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا
مجلس الوزراء الكويتي يعتمد تخفيفا لقيود كورونا.. أبرزها عودة الأفراح والسينما والمسرح
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اعتمد مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بهذا التخفيف بداية من الأحد المقبل 20 فبراير/ شباط الجاري.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كلف المجلس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بـعـودة تقارب المصلين
أثنـاء إقامة الصلاة في المساجد.
لكن ووفقا للبيان اشترط المجلس ضرورة الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية
، والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي.
كما قرر، "السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية"، إضافة إلى "عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية
".
وبخصوص الإجراءات الواجب اتباعها بشأن السفر من وإلى الكويت قرر المجلس السماح لغير المحصنين بالسفر، وإلغاء فحص "بي سي آر" قبل الوصول إلى البلاد وعند الوصول إليها
لمكتمل التحصين.
كما أكد البيان على أن المجلس قرر كذلك إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول
إلى البلاد، مستثنيا من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16عاما.