https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-مستوردون-أوروبيون-يفتحون-حسابات-في-غازبروم-بنك-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي-1061661875.html
"بلومبرغ": مستوردون أوروبيون يفتحون حسابات في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
"بلومبرغ": مستوردون أوروبيون يفتحون حسابات في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
فتح 10 مستوردين أوروبيين حسابات خاصة في "غازبروم بنك" لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسية بموجب آلية الدفع الجديدة بالروبل الروسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ"... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T10:54+0000
2022-04-27T10:54+0000
2022-04-27T10:54+0000
اقتصاد
روسيا
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وأكدت الصحيفة أن أربعة مستوردين أوروبيين دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل. وأضافت أن موجة جديدة من المدفوعات للغاز ستأتي بعد 15 مايو/أيار.في 31 مارس/آذار، وقع الرئيس الروسي المرسوم 172 "بشأن إجراء تعديلات خاصة للمشترين الأجانب للوفاء بالتزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس بالروبل".وفقا للوثيقة، يجب أن يتم الدفع مقابل الغاز الروسي الذي تم توفيره بعد 1 أبريل/نيسان 2022 للأطراف المقابلة الأجنبية المحددة في المرسوم حصريا بالروبل.للقيام بذلك، تفتح المؤسسة المالية المعتمدة "غازبروم بنك" حسابات خاصة بالروبل للمشترين الأجانب.فيما يتعلق بهذه الحسابات، لا يسمح بتعليق العمليات أو الاستيلاء على الأموال أو شطبها كجزء من الوفاء بالتزامات المشتري الأجنبي، حيث يدفع المشتري الأجنبي ثمن الغاز بعملته، ويبيعها البنك في بورصة موسكو وينقل الروبل إلى شركة "غازبروم".وأكد المرسوم أنه إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، يتم إيقاف عمليات التسليم وحظر المزيد من إمدادات الغاز إذا كانت مدة الدفع للغاز الموردة بموجب العقد قد حان، ولم يتم الدفع من قبل المشتري الأجنبي.وأعلنت شركة "غازبروم" عن وقف إمداد الغاز بشكل كامل إلى شركتي "بولغارغاز" البلغارية و"بي جي نيج" البولندية بسبب توقف دفع المستحقات بالروبل.وجاء في بيان الشركة: "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل... وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الروبل-يواصل-ارتفاعه-مقابل-الدولار-واليورو-1061572004.html
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اقتصاد, روسيا
"بلومبرغ": مستوردون أوروبيون يفتحون حسابات في "غازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
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فتح 10 مستوردين أوروبيين حسابات خاصة في "غازبروم بنك" لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسية بموجب آلية الدفع الجديدة بالروبل الروسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الأمريكية.
وأكدت الصحيفة
أن أربعة مستوردين أوروبيين دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل. وأضافت أن موجة جديدة من المدفوعات للغاز ستأتي بعد 15 مايو/أيار.
في 31 مارس/آذار، وقع الرئيس الروسي المرسوم 172 "بشأن إجراء تعديلات خاصة للمشترين الأجانب للوفاء بالتزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس بالروبل".
وفقا للوثيقة، يجب أن يتم الدفع مقابل الغاز الروسي الذي تم توفيره بعد 1 أبريل/نيسان 2022 للأطراف المقابلة الأجنبية المحددة في المرسوم حصريا بالروبل.
للقيام بذلك، تفتح المؤسسة المالية المعتمدة "غازبروم بنك" حسابات خاصة بالروبل للمشترين الأجانب.
فيما يتعلق بهذه الحسابات، لا يسمح بتعليق العمليات أو الاستيلاء على الأموال أو شطبها كجزء من الوفاء بالتزامات المشتري الأجنبي، حيث يدفع المشتري الأجنبي ثمن الغاز بعملته، ويبيعها البنك في بورصة موسكو وينقل الروبل إلى شركة "غازبروم".
وأكد المرسوم أنه إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، يتم إيقاف عمليات التسليم وحظر المزيد من إمدادات الغاز إذا كانت مدة الدفع للغاز الموردة بموجب العقد قد حان، ولم يتم الدفع من قبل المشتري الأجنبي.
وأعلنت شركة "غازبروم" عن وقف إمداد الغاز بشكل كامل إلى شركتي "بولغارغاز" البلغارية و"بي جي نيج" البولندية بسبب توقف دفع المستحقات بالروبل.
وجاء في بيان الشركة: "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل... وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي".