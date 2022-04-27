https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-سنفعل-كل-شيء-لحماية-العاملين-في-وسائل-الإعلام-الروسي--1061677212.html
بوتين: سنفعل كل شيء لحماية العاملين في وسائل الإعلام الروسية
بوتين: سنفعل كل شيء لحماية العاملين في وسائل الإعلام الروسية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن كييف استخدمت أساليب قتل الصحفيين والشخصيات السياسية في الشوارع كثيرا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن روسيا... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:25+0000
2022-04-27T15:25+0000
2022-04-27T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها أثناء اجتماعه بمجلس المشرعين: "لقد تحدثت بالفعل عن محاولة نظام كييف، والتي تم منعها، للقضاء على بعض صحفيينا من خلال ارتكاب هجمات إرهابية. حسنا.. ماذا يجب أن أقول في هذا الصدد. وهذا يعني أنه تم تحييد المجرمين والإرهابيين واحتجازهم وتنفيذ إجراءات تحقيق معهم، ولكن ليس سرا أن مثل هذه الأساليب (أساليب نظام كييف) - قتل صحفييهم وشخصياتهم السياسية في الشارع - قد تم استخدامها في كثير من الأحيان في أوكرانيا في السنوات الأخيرة. الآن قرروا (نظام كييف) نقل هذه الممارسات إلى أراضينا".ونوه بوتين إلى أنه على الرغم من عدم إمكانية وضع حراسة للجميع، إلا أنه "سنفعل ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامتهم".وتابع الرئيس الروسي: "على العكس من ذلك، لا أشك في ذلك للحظة، بل على العكس، ستجلب (محاولات التخويف) المزيد من الأشخاص إلى صفوفنا لإظهار أن لدينا أشخاصا لا يخافون من أي شيء ومستعدون وسيدافعون عن مصالح بلادنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: سنفعل كل شيء لحماية العاملين في وسائل الإعلام الروسية
15:25 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن كييف استخدمت أساليب قتل الصحفيين والشخصيات السياسية في الشوارع كثيرا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لحماية الأشخاص العاملين على القنوات الحكومية وعلى الإنترنت.
وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها
أثناء اجتماعه بمجلس المشرعين: "لقد تحدثت بالفعل عن محاولة نظام كييف، والتي تم منعها، للقضاء على بعض صحفيينا من خلال ارتكاب هجمات إرهابية. حسنا.. ماذا يجب أن أقول في هذا الصدد. وهذا يعني أنه تم تحييد المجرمين والإرهابيين واحتجازهم وتنفيذ إجراءات تحقيق معهم، ولكن ليس سرا أن مثل هذه الأساليب (أساليب نظام كييف) - قتل صحفييهم وشخصياتهم السياسية في الشارع - قد تم استخدامها في كثير من الأحيان في أوكرانيا في السنوات الأخيرة. الآن قرروا (نظام كييف) نقل هذه الممارسات إلى أراضينا".
"بالطبع، سنفعل كل شيء من أجل حماية أولئك الذين يعملون في القنوات الروسية الرسمية، على التلفزيون، في الراديو، لحماية أولئك الذين يعملون على الإنترنت ويتخذون موقفا وطنيا، وهذا بالطبع، هي الغالبية العظمى في فضاء وسائل الإعلام لدينا".
ونوه بوتين إلى أنه على الرغم
من عدم إمكانية وضع حراسة للجميع، إلا أنه "سنفعل ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامتهم".
وأكد بوتين أن هذه "المحاولات لتخويف العاملين في المجال الإعلامي، ولترهيب الصحفيين الروس الذين يتخذون موقفا وطنيا، محكوم عليها بالفشل التام".
وتابع الرئيس الروسي: "على العكس من ذلك، لا أشك في ذلك للحظة، بل على العكس، ستجلب (محاولات التخويف) المزيد من الأشخاص إلى صفوفنا لإظهار أن لدينا أشخاصا لا يخافون من أي شيء ومستعدون وسيدافعون عن مصالح بلادنا".