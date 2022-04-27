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https://arabic.sputniknews.com/20220427/تحذير-من-تناول-الفواكه-الحمضية-مع-الأدوية-1061671930.html
تحذير من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية
تحذير من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية
حذرت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية، بسبب تأثيرها الضار. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:45+0000
2022-04-27T13:45+0000
الصحة
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وأفاد تقرير للإدارة، بأنه على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة لتناول الفواكه الحمضية، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي" المهم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، إلا أنها قد تتفاعل مع الأدوية وتؤدي إلى أضرار بالغة.وقال التقرير إن عصائر الفواكه الحمضية كالجريب فروت قد تتفاعل مع البروتينات في الجسم المعروفة باسم ناقلات الأدوية، التي تعمل على نقل الدواء إلى الخلايا لامتصاصة، ويؤدي ذلك التفاعل إلى دخول القليل من الدواء إلى الدم مما يقل من فعاليته.ويمكن أيضا للفواكه الحمضية أن تسبب تكسير بعض الأدوية، بواسطة الإنزيمات، مثل بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول المستخدمة لخفض الكوليسترول، وتمنع بعض العصائر مثل الجريب فروت عمل هذه الإنزيمات، الأمر الذي قد يزيد من كمية الدواء في الجسم ويسبب المزيد من الآثار الجانبية.كما حذر التقرير من تناول العصائر الحمضية مع بعض عقاقير الستاتين المستخدمة في خفض الكوليسترول، لأنها تبقي الكثير الدواء في الجسم، مما يرفع من خطر الإصابة بتليف الكبد والعضلات، الأمر الذي قد يصيب بالفشل الكلوي.ونصحت الإدارة بالامتناع عن تناول العصائر طوال فترة تعاطي الدواء، وتحديدا العصائر الحمضية، بالإضافة إلى ضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء.
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الصحة

تحذير من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية

13:45 GMT 27.04.2022
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Photo / Pixabay
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حذرت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية، بسبب تأثيرها الضار.
وأفاد تقرير للإدارة، بأنه على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة لتناول الفواكه الحمضية، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي" المهم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، إلا أنها قد تتفاعل مع الأدوية وتؤدي إلى أضرار بالغة.
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وقال التقرير إن عصائر الفواكه الحمضية كالجريب فروت قد تتفاعل مع البروتينات في الجسم المعروفة باسم ناقلات الأدوية، التي تعمل على نقل الدواء إلى الخلايا لامتصاصة، ويؤدي ذلك التفاعل إلى دخول القليل من الدواء إلى الدم مما يقل من فعاليته.
ويمكن أيضا للفواكه الحمضية أن تسبب تكسير بعض الأدوية، بواسطة الإنزيمات، مثل بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول المستخدمة لخفض الكوليسترول، وتمنع بعض العصائر مثل الجريب فروت عمل هذه الإنزيمات، الأمر الذي قد يزيد من كمية الدواء في الجسم ويسبب المزيد من الآثار الجانبية.
كما حذر التقرير من تناول العصائر الحمضية مع بعض عقاقير الستاتين المستخدمة في خفض الكوليسترول، لأنها تبقي الكثير الدواء في الجسم، مما يرفع من خطر الإصابة بتليف الكبد والعضلات، الأمر الذي قد يصيب بالفشل الكلوي.
ونصحت الإدارة بالامتناع عن تناول العصائر طوال فترة تعاطي الدواء، وتحديدا العصائر الحمضية، بالإضافة إلى ضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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