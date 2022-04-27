https://arabic.sputniknews.com/20220427/حكومة-مالي-تتهم-فرنسا-بالتجسس-وارتكاب-أعمال-تخريبية-وانتهاك-المجال-الجوي-للبلاد-1061658111.html
حكومة مالي تتهم فرنسا بالتجسس وارتكاب أعمال تخريبية وانتهاك المجال الجوي للبلاد
حكومة مالي تتهم فرنسا بالتجسس وارتكاب أعمال تخريبية وانتهاك المجال الجوي للبلاد
اتهمت الحكومة المالية فرنسا بارتكاب أعمال تجسس وتخريب، إضافة إلى انتهاك المجال الجوي للبلاد؛ وذلك منذ بدء الجيش المالي عملية "كيليتيغي". 27.04.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث الحكومة المالية: "منذ بداية عملية [كيليتيغي]، تم إنشاء منطقة حظر مؤقت على جزء من مالي، بهدف تأمين المجال الجوي.ومنذ بداية العام، سجلت الحكومة المالية أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، لا سيما القوات الفرنسية".وأضاف: "من أحدث الانتهاكات، تحليق غير قانوني لطائرة دون طيار للقوات الفرنسية، قامت بأعمال تجسس على القوات المالية، في 20 نيسان/ أبريل 2022، فوق قاعدة جوسي، التي تم تسليمها للقوات المالية، في 19 أبريل 2022".واتهم المتحدث القوات الفرنسية بارتكاب أعمال تخريبية، عبر نشر معلومات ملفقة، لاتهام القوات المالية بارتكاب جرائم قتل مدنيين؛ "بهدف تشويه صورة القوات المالية، التي تعمل لتحرير الأراضي الوطنية وحماية المواطنين".وتابع متحدث الحكومة المالية: "نظرا لهذه الاستفزازات من قبل القوات الفرنسية، التي تم مطالبتها بمغادرة الأراضي المالية دون تأخير، منذ 18 شباط/ فبراير 2022، فإن حكومة مالي تدين بشدة تصرفات السلطات الفرنسية، وتدعوها مرة أخرى إلى احترام سيادة مالي".وأعلنت حكومة مالي، في 22 أبريل الجاري، العثور على مقبرة جماعية بالقرب من القاعدة العسكرية في مدينة "جوسي" شمالي البلاد، والتي كانت تحت إدارة القوات الفرنسية، حتى 19 أبريل الجاري؛ وبدء التحقيق في الأمر.ونشرت القوات الفرنسية، في أبريل الجاري، مقطعا مصورا للقاعدة في "جوسي"؛ متهمة القوات المالية بطمر جثث بالقرب من القاعدة، بهدف اتهام فرنسا بأعمال إجرامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-مالي-يتهم-فرنسا-بخيانة-بلاده-1059049346.html
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حكومة مالي تتهم فرنسا بالتجسس وارتكاب أعمال تخريبية وانتهاك المجال الجوي للبلاد
09:28 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
اتهمت الحكومة المالية فرنسا بارتكاب أعمال تجسس وتخريب، إضافة إلى انتهاك المجال الجوي للبلاد؛ وذلك منذ بدء الجيش المالي عملية "كيليتيغي".
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث الحكومة المالية: "منذ بداية عملية [كيليتيغي]، تم إنشاء منطقة حظر مؤقت على جزء من مالي، بهدف تأمين المجال الجوي.
ومنذ بداية العام، سجلت الحكومة المالية أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، لا سيما القوات الفرنسية".
وأضاف: "من أحدث الانتهاكات، تحليق غير قانوني لطائرة دون طيار للقوات الفرنسية، قامت بأعمال تجسس على القوات المالية، في 20 نيسان/ أبريل 2022، فوق قاعدة جوسي، التي تم تسليمها للقوات المالية، في 19 أبريل 2022".
واتهم المتحدث القوات الفرنسية بارتكاب أعمال تخريبية، عبر نشر معلومات ملفقة
، لاتهام القوات المالية بارتكاب جرائم قتل مدنيين؛ "بهدف تشويه صورة القوات المالية، التي تعمل لتحرير الأراضي الوطنية وحماية المواطنين".
وتابع متحدث الحكومة المالية: "نظرا لهذه الاستفزازات من قبل القوات الفرنسية، التي تم مطالبتها بمغادرة الأراضي المالية دون تأخير، منذ 18 شباط/ فبراير 2022، فإن حكومة مالي تدين بشدة تصرفات السلطات الفرنسية، وتدعوها مرة أخرى إلى احترام سيادة مالي".
وأعلنت حكومة مالي، في 22 أبريل الجاري، العثور على مقبرة جماعية بالقرب من القاعدة العسكرية في مدينة "جوسي" شمالي البلاد، والتي كانت تحت إدارة القوات الفرنسية، حتى 19 أبريل الجاري؛ وبدء التحقيق في الأمر.
ونشرت القوات الفرنسية
، في أبريل الجاري، مقطعا مصورا للقاعدة في "جوسي"؛ متهمة القوات المالية بطمر جثث بالقرب من القاعدة، بهدف اتهام فرنسا بأعمال إجرامية.