عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيس-حزب-الشعب-الباكستاني-يؤدي-القسم-كوزير-للخارجية-في-حكومة-شهباز-شريف-1061668234.html
رئيس حزب الشعب الباكستاني يؤدي القسم كوزير للخارجية في حكومة شهباز شريف
رئيس حزب الشعب الباكستاني يؤدي القسم كوزير للخارجية في حكومة شهباز شريف
أفاد مصدر في وزارة الإعلام الباكستانية بأن رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو أدى القسم، اليوم الأربعاء، لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:43+0000
2022-04-27T12:43+0000
أخبار باكستان
الحكومة الباكستانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102356_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_21b8dae9e4ab6ad2b4a30aa45b2a764f.jpg
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بيلاوال بوتو أدى القسم اليوم وزيرا للخارجية".وشهد الرئيس الباكستاني عارف علوي أداء القسم لرئيس حزب الشعب الباكستاني في ايوان الصدر. كما حضر فعالية أداء القسم رئيس الوزراء شهباز شريف، إلى جانب أعضاء الحكومة الآخرين.كانت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف قد أدت، في 19 نيسان/أبريل، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بالنيابة ورئيس مجلس الشيوخ، محمد صادق سنجراني، فيما رفض الرئيس الباكستاني الإشراف على عملية القسم للوزراء.وضم مجلس الوزراء في المرحلة الأولى 30 وزيرا وأربعة وزراء دولة وثلاثة مستشارين، معظمهم من حزب الرابطة الإسلامية (نواز) وحزب الشعب.وانتخب البرلمان الباكستاني، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له؛ بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد، للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عن منصبه، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت بها متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102356_212:0:2160:1461_1920x0_80_0_0_52a13e7e3fab4173f330ed5305816b71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان, الحكومة الباكستانية

رئيس حزب الشعب الباكستاني يؤدي القسم كوزير للخارجية في حكومة شهباز شريف

12:43 GMT 27.04.2022
© AP Photo / National Assembly of Pakistan في هذه الصورة التي نشرتها الجمعية الوطنية الباكستانية، يهنئ الرئيس الباكستاني السابق والنائب آصف علي زرداري رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز شريف، خلال جلسة للجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان 11 أبريل 2022.
في هذه الصورة التي نشرتها الجمعية الوطنية الباكستانية، يهنئ الرئيس الباكستاني السابق والنائب آصف علي زرداري رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز شريف، خلال جلسة للجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / National Assembly of Pakistan
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر في وزارة الإعلام الباكستانية بأن رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو أدى القسم، اليوم الأربعاء، لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف.
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بيلاوال بوتو أدى القسم اليوم وزيرا للخارجية".
وشهد الرئيس الباكستاني عارف علوي أداء القسم لرئيس حزب الشعب الباكستاني في ايوان الصدر. كما حضر فعالية أداء القسم رئيس الوزراء شهباز شريف، إلى جانب أعضاء الحكومة الآخرين.
كانت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف قد أدت، في 19 نيسان/أبريل، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بالنيابة ورئيس مجلس الشيوخ، محمد صادق سنجراني، فيما رفض الرئيس الباكستاني الإشراف على عملية القسم للوزراء.
وضم مجلس الوزراء في المرحلة الأولى 30 وزيرا وأربعة وزراء دولة وثلاثة مستشارين، معظمهم من حزب الرابطة الإسلامية (نواز) وحزب الشعب.
وتولت حنا رباني خار، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية، نفس المنصب مرة أخرى، وهي إحدى القيادات النسائية البارزة لحزب الشعب.
وانتخب البرلمان الباكستاني، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.
وخرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية، للتعبير عن تأييدهم له؛ بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السياسية، التي اتحدت تحت راية "الحركة الباكستانية للديمقراطية"، حشدت مؤيديها للإطاحة بحكومة عمران خان، وخرجت بمظاهرات حاشدة ومسيرة طويلة من مدينة لاهور شرقي باكستان وانتهت بمدينة إسلام أباد، للمطالبة بتنحي عمران خان عن منصبه، واتهمته وحكومته بالفساد والفشل في سياسته الاقتصادية والخارجية.
وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عن منصبه، بعد أن قضى نحو ثلاث سنوات ونصف، عصفت بها متغيرات متعددة منها سياسية واقتصادية وكذلك جائحة كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала