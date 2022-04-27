عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/واتسآب-يحذر-ملياري-مستخدم-من-رسالة-احتيال-ويدعو-إلى-حذفها-فورا-1061677380.html
"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا
"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا
حذر تطبيق "واتسآب"، مستخدميه حول العالم من رسالة احتيالية، ودعى إلى حذفها فورا في حال وصولها إلى حساباتهم. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:19+0000
2022-04-27T15:19+0000
العالم
واتسآب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_7daf4655230ed84d5400f07799444a6f.jpg
وبحسب "واتسآب"، يقوم المحتالون بإرسال رسالة إلى المستخدمين على أنهم من فريق الدعم الفني للتطبيق، حيث يستخدمون صورة الحساب التي تتضمن شعار "واتسآب" الذي يوحي بأنه رسمي وموثق، وذلك لسرقة أموال المستخدمين أو سرقة معلوماتهم، بحسب موقع wabetainfo.وللتأكد من حقيقة الحساب، يشير "واتسآب" إلى ضرورة ملاحظة علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، حيث يؤكد التطبيق أن المحتالين غير قادرين على تقليد تلك العلامة. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.ويلجأ المحتالون إلى هذه الطريقة بهدف الحصول على الرقم السري للتطبيق المكون من 6 أرقام، وبالتالي الوصول إلى معلومات الحساب أو أرقام الحساب المصرفية.كما ينوه التطبيق إلى أن "واتسآب" لا يطلب أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا واجهت ذلك، هذا يعني أنك تتعرض للاحتيال.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/واتسآب-بصدد-إضافة-ميزة-طال-انتظارها-1061284782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4004:3003_1920x0_80_0_0_b9be3eae69fa40ddef436da9708b0801.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, واتسآب

"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا

15:19 GMT 27.04.2022
© AP Photo / Patrick Sisonواتسآب
واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Patrick Sison
تابعنا عبرTelegram
حذر تطبيق "واتسآب"، مستخدميه حول العالم من رسالة احتيالية، ودعى إلى حذفها فورا في حال وصولها إلى حساباتهم.
وبحسب "واتسآب"، يقوم المحتالون بإرسال رسالة إلى المستخدمين على أنهم من فريق الدعم الفني للتطبيق، حيث يستخدمون صورة الحساب التي تتضمن شعار "واتسآب" الذي يوحي بأنه رسمي وموثق، وذلك لسرقة أموال المستخدمين أو سرقة معلوماتهم، بحسب موقع wabetainfo.
وللتأكد من حقيقة الحساب، يشير "واتسآب" إلى ضرورة ملاحظة علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، حيث يؤكد التطبيق أن المحتالين غير قادرين على تقليد تلك العلامة. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
‏"واتسآب" بصدد إضافة ميزة طال انتظارها
17 أبريل, 09:00 GMT
ويلجأ المحتالون إلى هذه الطريقة بهدف الحصول على الرقم السري للتطبيق المكون من 6 أرقام، وبالتالي الوصول إلى معلومات الحساب أو أرقام الحساب المصرفية.
كما ينوه التطبيق إلى أن "واتسآب" لا يطلب أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا واجهت ذلك، هذا يعني أنك تتعرض للاحتيال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала