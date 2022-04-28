https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-سنعود-بالعلاقات-مع-المملكة-لمرحلة-أفضل-من-السابق-وندين-الهجمات-على-أراضي-السعودية-1061708181.html
أردوغان: سنعود بالعلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابق وندين الهجمات على أراضي السعودية
أردوغان: سنعود بالعلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابق وندين الهجمات على أراضي السعودية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاد للهجمات التي تتعرض... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:16+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، قبل توجهه للسعودية، إنه سيقوم بتقييم كل العلاقات التركية السعودية مع العمل المشترك على عودة العلاقات إلى مرحلة أفضل من السابقة وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.واختتم الرئيس التركي أن العلاقات المشتركة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل، معلنا عن لقاءات ستجمعه مع خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان.ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن الزيارة تجري تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها أردوغان لزيارة المملكة.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث الوزيران خلال اتصال مرئي تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية.وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر": "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/قبيل-زيارة-أردوغان-وزيرا-المالية-التركي-والسعودي-يبحثان-التعاون-بين-البلدين-1061683327.html
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أردوغان: سنعود بالعلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابق وندين الهجمات على أراضي السعودية
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاد للهجمات التي تتعرض لها الأراضي السعودية باعتبار أن أمن دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، قبل توجهه للسعودية، إنه سيقوم بتقييم كل العلاقات التركية السعودية مع العمل المشترك على عودة العلاقات إلى مرحلة أفضل من السابقة وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.
وأوضح الرئيس التركي، أنه سيتطرق خلال زيارته للسعودية لمناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن كافة المجالات ومنها الاقتصاد والزراعة.
وشدد أردوغان على إدانة بلاده الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، مؤكدا ضرورة الأمن والاستقرار في دول الخليج وأنهما من أمن واستقرار تركيا، على حد قوله.
واختتم الرئيس التركي أن العلاقات المشتركة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل، معلنا عن لقاءات ستجمعه مع خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان.
يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومين.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن الزيارة تجري تلبية لدعوة العاهل السعودي
الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها أردوغان لزيارة المملكة.
بحث وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في اتصال مرئي أجراه، أمس الأربعاء، مع نظيره السعودي محمد الجدعان، تطوير التعاون الاقتصادي بين أنقرة والرياض.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية
، بحث الوزيران خلال اتصال مرئي تطوير التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية.
وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر": "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".