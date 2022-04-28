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بينيت: النازيون قتلوا 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية
بينيت: النازيون قتلوا 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن النازيين قتلوا نحو 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:17+0000
2022-04-28T09:17+0000
العالم
إسرائيل
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وقالت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء بينيت وضع إكليلا من الزهور في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى 6 ملايين يهودي، قتلوا على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية".وقال بينيت إن الدرس الكبير الذي استخلصه الناجون من الهولوكوست هو أن إسرائيل لديها حلفاء، مضيفا: "لكن يجب على إسرائيل أن تضمن مصيرها بنفسها".وبدأت إسرائيل إحياء ذكرى المحرقة بتكريم ضحاياها، مساء الأربعاء، بمشاركة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إضافة إلى عدد من الناجين من المحرقة.وجرت المراسم في النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا الهولوكوست في ياد فاشيم بالقدس.
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العالم, إسرائيل

بينيت: النازيون قتلوا 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية

09:17 GMT 28.04.2022
© AP Photoنفتالي بينيت
نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن النازيين قتلوا نحو 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل.
وقالت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء بينيت وضع إكليلا من الزهور في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى 6 ملايين يهودي، قتلوا على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية".
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وقال بينيت إن الدرس الكبير الذي استخلصه الناجون من الهولوكوست هو أن إسرائيل لديها حلفاء، مضيفا: "لكن يجب على إسرائيل أن تضمن مصيرها بنفسها".
وبدأت إسرائيل إحياء ذكرى المحرقة بتكريم ضحاياها، مساء الأربعاء، بمشاركة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إضافة إلى عدد من الناجين من المحرقة.
وجرت المراسم في النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا الهولوكوست في ياد فاشيم بالقدس.
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