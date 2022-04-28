https://arabic.sputniknews.com/20220428/روسكوسموس-تبدأ-بنشر-جيل-جديد-من-أقمار-غلوناس-1061710144.html
"روسكوسموس" تبدأ بنشر جيل جديد من أقمار "غلوناس"
"روسكوسموس" تبدأ بنشر جيل جديد من أقمار "غلوناس"
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، البدء بنشر جيل جديد من أقمار "غلوناس ك" المحدثة كجزء من مشروع "غلوناس" "GLONASS" الرائد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:07+0000
2022-04-28T15:07+0000
2022-04-28T15:07+0000
روسيا
علوم
مجتمع
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وأكدت "روسكوسموس" في بيان بدء عملية نشر على قناتها في تلغرام بدء علمية نشر الأقمار المحدثة من فئة "غلوناس ك" (Глонасс-К).وأشارت "روسكوسموس" إلى أن القمر الجديد، أطلق في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، وبدأ بعد ظهر هذا اليوم العمل كجزء من شبكة أقمار "GLONASS" المدارية.يذكر أن "Glonass-K" هو قمر صناعي رائد يعمل ضمن شبكة نظام "GLONASS" العالمي لوساتل الملاحة.بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مجمع خاص لتقنية الراديو على متن القمر الجديد للعمل في نظام البحث والإنقاذ الدولي لمن هم في حالة استغاثة ضمن برنامج كوسباس-سارسات الدولي.وتعتبر شبكة أقمار "GLONASS"، شبكة روسية رائدة ضمن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي، هو نظام ملاحة روسي قائم على الأقمار الصناعية، ويعمل كجزء من خدمة الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية، كما يوفر بديلاً لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وهو النظام الملاحي الثاني الذي يعمل بتغطية عالمية ودقة مماثلة تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/مركبة--بروغرس-الروسية-تجري-تصحيحا-مفاجئا-لمسار-محطة-الفضاء-الدولية-بسبب-ظهور-حطام-1061524673.html
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روسيا, علوم, مجتمع
"روسكوسموس" تبدأ بنشر جيل جديد من أقمار "غلوناس"
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، البدء بنشر جيل جديد من أقمار "غلوناس ك" المحدثة كجزء من مشروع "غلوناس" "GLONASS" الرائد.
وأكدت "روسكوسموس" في بيان بدء عملية نشر على قناتها في تلغرام بدء علمية نشر الأقمار المحدثة من فئة "غلوناس ك" (Глонасс-К).
وأشارت "روسكوسموس" إلى أن القمر الجديد، أطلق في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، وبدأ بعد ظهر هذا اليوم العمل كجزء من شبكة أقمار "GLONASS" المدارية.
يذكر أن "Glonass-K" هو قمر صناعي رائد يعمل ضمن شبكة نظام "GLONASS" العالمي لوساتل الملاحة.
وقامت الوكالة الروسية بتحسين الخصائص التقنية وإطالة العمر التشغيلي النشط للأقمار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مجمع خاص لتقنية الراديو على متن القمر الجديد للعمل في نظام البحث والإنقاذ الدولي لمن هم في حالة استغاثة ضمن برنامج كوسباس-سارسات الدولي.
وتعتبر شبكة أقمار "GLONASS"، شبكة روسية رائدة ضمن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي، هو نظام ملاحة روسي قائم على الأقمار الصناعية، ويعمل كجزء من خدمة الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية، كما يوفر بديلاً لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وهو النظام الملاحي الثاني الذي يعمل بتغطية عالمية ودقة مماثلة تماما.