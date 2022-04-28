https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-عسكري-أوكراني-لوكالة-سبوتنيك-المرتزقة-البريطانيون-بحالة-يرثى-لها-وغير-مدربون-كفاية-1061692686.html

قائد عسكري أوكراني لـ"سبوتنيك": المرتزقة البريطانيون بحالة يرثى لها وغير مدربون كفاية

قائد عسكري أوكراني لـ"سبوتنيك": المرتزقة البريطانيون بحالة يرثى لها وغير مدربون كفاية

كشف قائد كتيبة مشاة أوكرانية معتقل لدى القوات الروسية، سيرغي ستارتشوك، عن ضعف التحضير والتدريب العسكري للعناصر البريطانية التي تقاتل إلى جانب القوات... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T07:53+0000

2022-04-28T07:53+0000

2022-04-28T08:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال ستارتشوك خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، إن المرتزقة والعناصر البريطانية التي انضمت إلى القوات العسكرية الأوكرانية لمواجهة الجيش الروسي غير مدربة وغير جاهزة بشكل جيد.وكان القائد الأوكراني ستارتشوك قد ألقى السلاح وسلم نفسه للقوات الروسية، حيث لفت إلى سوء التدريب البدني والذاتي للعناصر الأجنبية وتحديدا البريطانية التي تقاتل إلى جانب التنظيمات المسلحة القومية المتطرفة والجيش الأوكراني.وأضاف ستارتشوك قائلا: "لم يتم تدريبهم جيدًا حتى مع الجيش الأوكراني لقد قمت بنقل المقاتل البريطاني المعتقل لديكم آيسلين إلى وحدة أخرى بسبب ضعفه البدني ونظامه الغذائي، بالإضافة إلى خموله الزائد".وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، اللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.وقال الأسير بينر، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن أسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

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العالم