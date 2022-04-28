عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/واشنطن-تدرس-مصادرة-أصول-حكومية-روسية-ومساعدة-أوكرانيا-بها-1061716395.html
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الاستيلاء على أصول مملوكة للحكومة الروسية خاضعة للعقوبات، واستخدامها لمساعدة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T19:03+0000
2022-04-28T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101611/24/1016112466_0:162:3307:2022_1920x0_80_0_0_1ff6c03961e0fc8cfb94f80184b8c4c6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استهداف الأصول الحكومية مثلما هو ممكن مع الأصول الخاصة، قال بلينكن، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، "باختصار، هذه مسألة سألنا خبراءنا القانونيين بشأنها، وتتعلق بالصلاحيات المطلوبة للاستيلاء على تلك الأصول، وليس الاستيلاء عليها فحسب، وإنما استغلالها كذلك".وينص مشروع القانون على إمكانية مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101611/24/1016112466_297:0:3280:2237_1920x0_80_0_0_063410e263311744c8570d7602c51240.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها

19:03 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Susan Walshنائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الاستيلاء على أصول مملوكة للحكومة الروسية خاضعة للعقوبات، واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استهداف الأصول الحكومية مثلما هو ممكن مع الأصول الخاصة، قال بلينكن، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، "باختصار، هذه مسألة سألنا خبراءنا القانونيين بشأنها، وتتعلق بالصلاحيات المطلوبة للاستيلاء على تلك الأصول، وليس الاستيلاء عليها فحسب، وإنما استغلالها كذلك".

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر اليوم الخميس، قانونا يسمح بتوجيه الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا، وفقا لنتائج التصويت.

الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
"بلومبرغ": انقسامات حادة في أوروبا بسبب الدفع بالروبل والشركات "تخالف جزئيا"
12:07 GMT
وينص مشروع القانون على إمكانية مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.
كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала