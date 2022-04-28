https://arabic.sputniknews.com/20220428/واشنطن-تدرس-مصادرة-أصول-حكومية-روسية-ومساعدة-أوكرانيا-بها-1061716395.html
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الاستيلاء على أصول مملوكة للحكومة الروسية خاضعة للعقوبات، واستخدامها لمساعدة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T19:03+0000
2022-04-28T19:03+0000
2022-04-28T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استهداف الأصول الحكومية مثلما هو ممكن مع الأصول الخاصة، قال بلينكن، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، "باختصار، هذه مسألة سألنا خبراءنا القانونيين بشأنها، وتتعلق بالصلاحيات المطلوبة للاستيلاء على تلك الأصول، وليس الاستيلاء عليها فحسب، وإنما استغلالها كذلك".وينص مشروع القانون على إمكانية مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.
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العالم, روسيا
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الاستيلاء على أصول مملوكة للحكومة الروسية خاضعة للعقوبات، واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استهداف الأصول الحكومية مثلما هو ممكن مع الأصول الخاصة، قال بلينكن، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، "باختصار، هذه مسألة سألنا خبراءنا القانونيين بشأنها، وتتعلق بالصلاحيات المطلوبة للاستيلاء على تلك الأصول، وليس الاستيلاء عليها فحسب، وإنما استغلالها كذلك".
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر اليوم الخميس، قانونا يسمح بتوجيه الأصول الأجنبية المجمدة لدعم أوكرانيا، وفقا لنتائج التصويت.
وينص مشروع القانون على إمكانية
مصادرة الولايات المتحدة الأصول الأجنبية، إذا تم تلقى هذه الأصول من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية.
كما يسمح القانون باستخدام الأصول الموقوفة، لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لهذا البلد.