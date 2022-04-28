https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزير-الدفاع-الصيني-الجيش-مستعد-للحفاظ-على-التواصل-الاستراتيجي-مع-إيران-للتغلب-على-المخاطر-1061691827.html
وزير الدفاع الصيني: الجيش مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران للتغلب على المخاطر
وزير الدفاع الصيني: الجيش مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران للتغلب على المخاطر
أكد وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، استعداد بلاده للتعاون مع إيران لحماية المصالح المشتركة والتغلب على مختلف المخاطر والتحديات. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:30+0000
2022-04-28T07:30+0000
2022-04-28T07:30+0000
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وقال وي فنغ خه، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إن "الصين تساند إيران بقوة في حماية سيادة دولتها وكرامتها الوطنية، وهي على استعداد للتكاتف والتعاون مع إيران للتغلب على مختلف المخاطر والتحديات، وحماية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، والحفاظ بشكل مشترك على السلام العالمي والاستقرار في المنطقة وحول العالم".وأكد أن "الجيش الصيني مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران، والاستخدام الفعال لآليات التعاون، وتعزيز التعاون العملي للارتقاء بالعلاقة بين القوات المسلحة للبلدين إلى مستوى أعلى"، قائلا إن "تعزيز العلاقات بين بكين وطهران لطالما ساعد على تعزيز الأمن في المنطقة والعالم".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد في وقت سابق، أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لمدة 25 عاما مع بكين. وقال إن "هناك أولوية لتنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لـ25 عاما مع بكين وعازمون على توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".ووصل وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، صباح أمس الأربعاء، إلی العاصمة طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.وأفادت قناة فيلق القدس، عبر حسابها على "تلغرام"، بأن "الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمد رضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/رئيسي-يؤكد-لوزير-الدفاع-الصيني-أولوية-تنفيذ-اتفاقية-التعاون-الشاملة-مع-بكين-1061672249.html
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أخبار إيران, الصين
وزير الدفاع الصيني: الجيش مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران للتغلب على المخاطر
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أكد وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، استعداد بلاده للتعاون مع إيران لحماية المصالح المشتركة والتغلب على مختلف المخاطر والتحديات.
وقال وي فنغ خه، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إن "الصين تساند إيران بقوة في حماية سيادة دولتها وكرامتها الوطنية، وهي على استعداد للتكاتف والتعاون مع إيران للتغلب على مختلف المخاطر والتحديات، وحماية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، والحفاظ بشكل مشترك على السلام العالمي والاستقرار في المنطقة وحول العالم".
وأكد أن "الجيش الصيني مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران، والاستخدام الفعال لآليات التعاون، وتعزيز التعاون العملي للارتقاء بالعلاقة بين القوات المسلحة للبلدين إلى مستوى أعلى"، قائلا إن "تعزيز العلاقات بين بكين وطهران لطالما ساعد على تعزيز الأمن في المنطقة والعالم".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد في وقت سابق، أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة
لمدة 25 عاما مع بكين. وقال إن "هناك أولوية لتنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لـ25 عاما مع بكين وعازمون على توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
ووصل وزير الدفاع الصيني
، وي فنغ خه، صباح أمس الأربعاء، إلی العاصمة طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.
وأفادت قناة فيلق القدس، عبر حسابها على "تلغرام"، بأن "الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمد رضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد".