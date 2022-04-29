https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-إصابة-جنديين-عراقيين-بنيران-قناصة-داعش-1061724522.html
إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"
إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"
قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا بنيران قناصة "داعشييين" في محافظة صلاح الدين. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:45+0000
2022-04-29T07:45+0000
2022-04-29T07:45+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر: "هناك تعرض من قبل عناصر داعش بواسطة أسلحة القنص على الفوج الثاني لواء 95 عمليات صلاح الدين، على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين".يشار إلى ان العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحشد-الشعبي-العراقي-يخص-سبوتنيك-بتفاصيل-عمليات-الإرادة-الصلبة-ضد-داعش-الإرهابي-1061658012.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"
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قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا بنيران قناصة "داعشييين" في محافظة صلاح الدين.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز"
عن مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر: "هناك تعرض من قبل عناصر داعش
بواسطة أسلحة القنص على الفوج الثاني لواء 95 عمليات صلاح الدين، على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين".
يشار إلى ان العراق
كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.