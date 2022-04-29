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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-إصابة-جنديين-عراقيين-بنيران-قناصة-داعش-1061724522.html
إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"
إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"
قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا بنيران قناصة "داعشييين" في محافظة صلاح الدين. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:45+0000
2022-04-29T07:45+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر: "هناك تعرض من قبل عناصر داعش بواسطة أسلحة القنص على الفوج الثاني لواء 95 عمليات صلاح الدين، على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين".يشار إلى ان العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحشد-الشعبي-العراقي-يخص-سبوتنيك-بتفاصيل-عمليات-الإرادة-الصلبة-ضد-داعش-الإرهابي-1061658012.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

إعلام: إصابة جنديين عراقيين بنيران قناصة "داعش"

07:45 GMT 29.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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قالت تقارير إعلامية إن جنديين عراقيين أصيبا بنيران قناصة "داعشييين" في محافظة صلاح الدين.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني فقد أكد إصابة جنديين من خلال محاولة قنص لعناصر من "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في محافظة صلاح الدين.
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
الحشد الشعبي العراقي يخص "سبوتنيك" بتفاصيل عمليات الإرادة الصلبة ضد "داعش" الإرهابي
27 أبريل, 09:26 GMT
وقال المصدر: "هناك تعرض من قبل عناصر داعش بواسطة أسلحة القنص على الفوج الثاني لواء 95 عمليات صلاح الدين، على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين".
يشار إلى ان العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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