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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-مقتل-موظف-في-شركة-عسكرية-أمريكية-خاصة-في-أوكرانيا-1061721821.html
إعلام: مقتل موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة في أوكرانيا
إعلام: مقتل موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة في أوكرانيا
ذكرت وسائل الإعلام أن وايلي جوزيف كانسيل، 22 عاما، وهو موظف في شركة عسكرية خاصة أمريكية، قتل في أوكرانيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T04:20+0000
2022-04-29T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.وقالت كابريرا لشبكة "سي إن إن": "أراد أن يذهب لأنه كان يؤمن بما كانت أوكرانيا تقاتل من أجله، وأراد أن يكون جزءا منه لاحتوائه هناك حتى لا يأتي إلى هنا، وربما لن يضطر جنودنا الأمريكيون إلى المشاركة فيه".سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-عسكري-أوكراني-لوكالة-سبوتنيك-المرتزقة-البريطانيون-بحالة-يرثى-لها-وغير-مدربون-كفاية-1061692686.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: مقتل موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة في أوكرانيا

04:20 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanovدبابات الجيش الأوكراني
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
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ذكرت وسائل الإعلام أن وايلي جوزيف كانسيل، 22 عاما، وهو موظف في شركة عسكرية خاصة أمريكية، قتل في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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قائد عسكري أوكراني لـ"سبوتنيك": المرتزقة البريطانيون بحالة يرثى لها وغير مدربون كفاية
أمس, 07:53 GMT
وقالت كابريرا لشبكة "سي إن إن": "أراد أن يذهب لأنه كان يؤمن بما كانت أوكرانيا تقاتل من أجله، وأراد أن يكون جزءا منه لاحتوائه هناك حتى لا يأتي إلى هنا، وربما لن يضطر جنودنا الأمريكيون إلى المشاركة فيه".
سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.
يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:19 GMT
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