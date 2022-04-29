https://arabic.sputniknews.com/20220429/الجيش-البرازيلي-ينفي-الأنباء-حول-المحادثات-مع-ألمانيا-بشأن-تزويد-أوكرانيا-بشحنات-ذخيرة-1061721494.html
الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة
الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة
قال الجيش البرازيلي، اليوم الجمعة، إنه لا يجري محادثات مع الحكومة الألمانية، التي يقال إنها تريد الحصول على ذخيرة لمركبات جيبارد المضادة للطائرات لإرسالها إلى... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T02:01+0000
2022-04-29T02:01+0000
2022-04-29T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ريو دي جانيرو- سبوتنيك. وقال الجيش لوكالة "سبوتنيك": "لا تشارك القوات البرية في محادثات حول بيع الذخيرة ومكونات نظام جيبارد إلى أوكرانيا".ووفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو"، البرازيلة طلبت ألمانيا ذخيرة لمركبات جيبارد المصنوعة في السبعينيات.وتوقفت ألمانيا عن استخدام مركبات جيبارد في عام 2010 بينما اشترى الجيش البرازيلي هذه المركبات في عام 2013.وتزود العديد من الدول الغربية أوكرانيا حاليا بالأسلحة والذخيرة بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحيفة-مرتزق-برازيلي-قرر-مغادرة-أوكرانيا-بعد-الضربة-الروسية-لمركز-تدريب-الأجانب-1060133419.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة
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قال الجيش البرازيلي، اليوم الجمعة، إنه لا يجري محادثات مع الحكومة الألمانية، التي يقال إنها تريد الحصول على ذخيرة لمركبات جيبارد المضادة للطائرات لإرسالها إلى أوكرانيا.
ريو دي جانيرو- سبوتنيك
. وقال الجيش لوكالة "سبوتنيك": "لا تشارك القوات البرية في محادثات حول بيع الذخيرة ومكونات نظام جيبارد إلى أوكرانيا".
ووفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو"، البرازيلة طلبت ألمانيا ذخيرة لمركبات جيبارد المصنوعة في السبعينيات.
وتوقفت ألمانيا عن استخدام مركبات جيبارد في عام 2010 بينما اشترى الجيش البرازيلي هذه المركبات في عام 2013.
وتزود العديد من الدول الغربية أوكرانيا حاليا بالأسلحة والذخيرة بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.