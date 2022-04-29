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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/الجيش-البرازيلي-ينفي-الأنباء-حول-المحادثات-مع-ألمانيا-بشأن-تزويد-أوكرانيا-بشحنات-ذخيرة-1061721494.html
الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة
الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة
قال الجيش البرازيلي، اليوم الجمعة، إنه لا يجري محادثات مع الحكومة الألمانية، التي يقال إنها تريد الحصول على ذخيرة لمركبات جيبارد المضادة للطائرات لإرسالها إلى... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T02:01+0000
2022-04-29T02:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ريو دي جانيرو- سبوتنيك. وقال الجيش لوكالة "سبوتنيك": "لا تشارك القوات البرية في محادثات حول بيع الذخيرة ومكونات نظام جيبارد إلى أوكرانيا".ووفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو"، البرازيلة طلبت ألمانيا ذخيرة لمركبات جيبارد المصنوعة في السبعينيات.وتوقفت ألمانيا عن استخدام مركبات جيبارد في عام 2010 بينما اشترى الجيش البرازيلي هذه المركبات في عام 2013.وتزود العديد من الدول الغربية أوكرانيا حاليا بالأسلحة والذخيرة بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحيفة-مرتزق-برازيلي-قرر-مغادرة-أوكرانيا-بعد-الضربة-الروسية-لمركز-تدريب-الأجانب-1060133419.html
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أخبار أوكرانيا

الجيش البرازيلي ينفي الأنباء حول المحادثات مع ألمانيا بشأن تزويد أوكرانيا بشحنات ذخيرة

02:01 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanovدبابات الجيش الأوكراني
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
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قال الجيش البرازيلي، اليوم الجمعة، إنه لا يجري محادثات مع الحكومة الألمانية، التي يقال إنها تريد الحصول على ذخيرة لمركبات جيبارد المضادة للطائرات لإرسالها إلى أوكرانيا.
ريو دي جانيرو- سبوتنيك. وقال الجيش لوكالة "سبوتنيك": "لا تشارك القوات البرية في محادثات حول بيع الذخيرة ومكونات نظام جيبارد إلى أوكرانيا".
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
صحيفة: مرتزق برازيلي قرر مغادرة أوكرانيا بعد الضربة الروسية لمركز تدريب الأجانب
20 مارس, 12:53 GMT
ووفقا لصحيفة "فولها دي ساو باولو"، البرازيلة طلبت ألمانيا ذخيرة لمركبات جيبارد المصنوعة في السبعينيات.
وتوقفت ألمانيا عن استخدام مركبات جيبارد في عام 2010 بينما اشترى الجيش البرازيلي هذه المركبات في عام 2013.
وتزود العديد من الدول الغربية أوكرانيا حاليا بالأسلحة والذخيرة بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:19 GMT
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