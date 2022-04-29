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https://arabic.sputniknews.com/20220429/بيسكوف-القانون-الأمريكي-حول-إرسال-أصول-مصادرة-إلى-أوكرانيا-تشويه-صارخ-للقواعد-القانونية-1061735111.html
بيسكوف: القانون الأمريكي حول إرسال أصول مصادرة إلى أوكرانيا تشويه صارخ للقواعد القانونية
بيسكوف: القانون الأمريكي حول إرسال أصول مصادرة إلى أوكرانيا تشويه صارخ للقواعد القانونية
وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، القانون الأمريكي، الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا، بأنه تشويه صارخ... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:26+0000
2022-04-29T12:26+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "بالطبع هذه سابقة خطيرة للغاية، وهي تشويه صارخ لأي قواعد قانونية، وانتهاك لجميع المفاهيم القانونية بشكل عام. وهذا ليس أكثر من مجرد مصادرة الملكية الخاصة ومحاولة لإضفاء الشرعية الزائفة على هذا المصادرة".وتابع: "يشير هذا بوضوح إلى مدى هشاشة جميع الأسس المعترف بها عموما في كل من مجال الملكية الخاصة والاقتصاد والسياسة وكل شيء".وأقر مجلس النواب الأميركي قانونًا يسمح باستخدام الأصول المصادرة للأجانب لدعم أوكرانيا، وفقًا لنتائج التصويت. ينص مشروع القانون على إمكانية قيام الولايات المتحدة بمصادرة أصول الأجانب إذا تم تلقي الأموال من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية. ووفقًا للمشروع، فإن الأصول المحجوزة، يمكن توجيهها لتقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/واشنطن-تدرس-مصادرة-أصول-حكومية-روسية-ومساعدة-أوكرانيا-بها-1061716395.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

بيسكوف: القانون الأمريكي حول إرسال أصول مصادرة إلى أوكرانيا تشويه صارخ للقواعد القانونية

12:26 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، القانون الأمريكي، الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا، بأنه تشويه صارخ للقانون ومصادرة للممتلكات الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "بالطبع هذه سابقة خطيرة للغاية، وهي تشويه صارخ لأي قواعد قانونية، وانتهاك لجميع المفاهيم القانونية بشكل عام. وهذا ليس أكثر من مجرد مصادرة الملكية الخاصة ومحاولة لإضفاء الشرعية الزائفة على هذا المصادرة".

وتابع: "يشير هذا بوضوح إلى مدى هشاشة جميع الأسس المعترف بها عموما في كل من مجال الملكية الخاصة والاقتصاد والسياسة وكل شيء".

وأقر مجلس النواب الأميركي قانونًا يسمح باستخدام الأصول المصادرة للأجانب لدعم أوكرانيا، وفقًا لنتائج التصويت. ينص مشروع القانون على إمكانية قيام الولايات المتحدة بمصادرة أصول الأجانب إذا تم تلقي الأموال من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية. ووفقًا للمشروع، فإن الأصول المحجوزة، يمكن توجيهها لتقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.

في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.

جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
واشنطن تدرس مصادرة أصول حكومية روسية ومساعدة أوكرانيا بها
أمس, 19:03 GMT
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