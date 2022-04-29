https://arabic.sputniknews.com/20220429/بيسكوف-القانون-الأمريكي-حول-إرسال-أصول-مصادرة-إلى-أوكرانيا-تشويه-صارخ-للقواعد-القانونية-1061735111.html

بيسكوف: القانون الأمريكي حول إرسال أصول مصادرة إلى أوكرانيا تشويه صارخ للقواعد القانونية

بيسكوف: القانون الأمريكي حول إرسال أصول مصادرة إلى أوكرانيا تشويه صارخ للقواعد القانونية

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، القانون الأمريكي، الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا، بأنه تشويه صارخ... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T12:26+0000

2022-04-29T12:26+0000

2022-04-29T12:26+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "بالطبع هذه سابقة خطيرة للغاية، وهي تشويه صارخ لأي قواعد قانونية، وانتهاك لجميع المفاهيم القانونية بشكل عام. وهذا ليس أكثر من مجرد مصادرة الملكية الخاصة ومحاولة لإضفاء الشرعية الزائفة على هذا المصادرة".وتابع: "يشير هذا بوضوح إلى مدى هشاشة جميع الأسس المعترف بها عموما في كل من مجال الملكية الخاصة والاقتصاد والسياسة وكل شيء".وأقر مجلس النواب الأميركي قانونًا يسمح باستخدام الأصول المصادرة للأجانب لدعم أوكرانيا، وفقًا لنتائج التصويت. ينص مشروع القانون على إمكانية قيام الولايات المتحدة بمصادرة أصول الأجانب إذا تم تلقي الأموال من خلال دعم القيادة الروسية أو إجراءات غير قانونية. ووفقًا للمشروع، فإن الأصول المحجوزة، يمكن توجيهها لتقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس، بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الناجمة عن الحرب.جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/واشنطن-تدرس-مصادرة-أصول-حكومية-روسية-ومساعدة-أوكرانيا-بها-1061716395.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف