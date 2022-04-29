https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يصل-إلى-الإمارات-1061747017.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى الإمارات
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى الإمارات
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونوابه، اليوم الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T18:49+0000
2022-04-29T18:49+0000
2022-04-29T18:49+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
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العالم العربي
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وسيجري العليمي مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية، تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".كما ستتناول المباحثات مع الجانب الإماراتي إعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب على الشعب اليمني.وقبل زيارته للإمارات، زار رئيس مجلس القيدة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في المملكة العربية السعودية، حيث أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، له دعم بلاده للمجلس، وحرصها على نجاح مهمته في تحقيق السلام في اليمن.وقال الملك سلمان في أول لقاء له بالعليمي، ونوابه في مدينة جدة السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "يتمنى لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، مؤكداً "حرص المملكة ودعمها للمجلس".وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-وأعضاء-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يؤدون-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-في-عدن-1061384704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى الإمارات
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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونوابه، اليوم الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وسيجري العليمي مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية، تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية
"سبأ".
كما ستتناول المباحثات مع الجانب الإماراتي إعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب على الشعب اليمني.
وقبل زيارته للإمارات، زار رئيس مجلس القيدة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في المملكة العربية السعودية، حيث أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، له دعم بلاده للمجلس، وحرصها على نجاح مهمته في تحقيق السلام في اليمن.
وقال الملك سلمان في أول لقاء له بالعليمي، ونوابه في مدينة جدة السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "يتمنى لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق
؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، مؤكداً "حرص المملكة ودعمها للمجلس".
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.