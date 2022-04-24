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الملك سلمان يوجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الملك سلمان يوجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:28+0000
2022-04-24T11:28+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
الحرب على اليمن
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الملك سلمان أعرب عن تمنياته للعليمي ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد.وشدد العاهل السعودي على ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.وأدى العليمي وأعضاء المجلس، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن.ومنح مجلس النواب اليمني الثقة للحكومة بعد 4 أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض، بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سعيه لتحقيق السلام، مشيرا إلى التزامه أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير نحو الشراكة والتوافق الوطني.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/اليمن-المبعوث-الأممي-يعرب-عن-قلقه-بعد-تأجيل-أول-رحلة-تجارية-من-مطار-صنعاء-1061544211.html
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن

الملك سلمان يوجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

11:28 GMT 24.04.2022
© REUTERS / POOL Newالملك سلمان
الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / POOL New
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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الملك سلمان أعرب عن تمنياته للعليمي ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد.
وشدد العاهل السعودي على ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وأدى العليمي وأعضاء المجلس، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن.
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
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09:59 GMT
ومنح مجلس النواب اليمني الثقة للحكومة بعد 4 أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض، بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سعيه لتحقيق السلام، مشيرا إلى التزامه أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير نحو الشراكة والتوافق الوطني.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
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