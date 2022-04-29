https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-هيئة-الإشراف-على-انتخابات-لبنان-شراء-الذمم-والأصوات-سيكون-على-قدم-وساق-1061743599.html

رئيس هيئة الإشراف على انتخابات لبنان: شراء الذمم والأصوات سيكون على قدم وساق

رئيس هيئة الإشراف على انتخابات لبنان: شراء الذمم والأصوات سيكون على قدم وساق

توقع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان حدوث انتهاكات وشراء للأصوات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T16:08+0000

2022-04-29T16:08+0000

2022-04-29T16:08+0000

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وتسببت الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها لبنان في خسارة الليرة 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019، إذ أصبح المواطنون عاجزين عن الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة والتصرف فيها الأمر الذي أثر على كل قطاعات المجتمع.وأعرب رئيس الهيئة، القاضي المتقاعد نديم عبد المَلَك (80 عاما) عن شعوره بالقلق مما تعنيه الأزمة الاقتصادية بالنسبة لنزاهة العملية الانتخابية.وقال لوكالة رويترز، إن فريقه لا يضم عددا كافيا للإشراف بشكل مناسب على التصويت، متوقعا سهولة شراء الأصوات بالنسبة للمرشحين الذين لديهم المزيد (من المال).ويشعر بعض مراقبي الانتخابات بالقلق من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين الأصوات لصالحهم من خلال توزيع الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين، وفقا لرويترز.وهيئة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها عبد الملك حاليا تأسست بموجب قانون الانتخابات لعام 2017.ومهمة أعضائها، وعددهم 11، مراقبة الحملات الانتخابية لضمان النزاهة والعدالة والالتزام بالحد الأقصى للميزانية، لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة المخالفين بشكل مباشر، لكن بوسعها بدلا من ذلك أن ترفع شكاوى لمحكمة خاصة بالإعلام أو للنائب العام.مع ذلك قال عبد الملك إن تلك الشكاوى لم تسفر عن شيء في انتخابات 2018 التي كان يشرف عليها أيضا.

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