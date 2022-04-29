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https://arabic.sputniknews.com/20220429/زعيم-طالبان-المختفي-يوجه-رسالة-للعالم-ويشيد-ببناء-جيش-إسلامي-واستخبارات-قوية-1061735398.html
زعيم "طالبان" المختفي يوجه رسالة للعالم ويشيد ببناء "جيش إسلامي واستخبارات قوية"
زعيم "طالبان" المختفي يوجه رسالة للعالم ويشيد ببناء "جيش إسلامي واستخبارات قوية"
وجه القائد الأعلى لأفغانستان، هبة الله أخوند زاده، رسالة مكتوبة قبيل عطلة عيد الفطر إلى المجتمع الدولي، مطالبا دول العالم فيها بالاعتراف بحكومة "طالبان". 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:59+0000
2022-04-29T12:59+0000
العالم
حركة طالبان
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ولم تعترف أي دولة رسميا بالنظام الذي أسسته "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسس النشاط الإرهابي) بعدما استولت على السلطة في أغسطس/ آب وأعادت فرض حكم إسلامي متشدد يستبعد النساء بشكل متزايد عن الحياة العامة.ولم يتطرق أخوند زاده إلى المسائل العالقة التي تثير التوتر مع المجتمع الدولي، بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية أمام الفتيات، وبدلا من ذلك، قال إن الاعتراف يجب أن يأتي أولا "ليكون بإمكاننا التعامل مع مشكلاتنا رسميا وضمن الأعراف والمبادئ الدبلوماسية".ولم يتطرق القائد الذي لم يظهر إلى العلن منذ سنوات ويعيش في عزلة في قندهار التي تعد معقل "طالبان" الروحي، إلى مسألة انعدام الأمن، لكنه شدد على أن أفغانستان نجحت في بناء "جيش إسلامي ووطني قوي" إضافة إلى "منظمة استخباراتية قوية".وتأتي رسالته في وقت هزّت البلاد سلسلة انفجارات تبنّى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بعضها واستهدفت أقلية الهزارة الشيعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلينكين-انخفاض-مستوى-العنف-في-أفغانستان-منذ-وصول-طالبان-إلى-السلطة--1061716561.html
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العالم, حركة طالبان

زعيم "طالبان" المختفي يوجه رسالة للعالم ويشيد ببناء "جيش إسلامي واستخبارات قوية"

12:59 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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وجه القائد الأعلى لأفغانستان، هبة الله أخوند زاده، رسالة مكتوبة قبيل عطلة عيد الفطر إلى المجتمع الدولي، مطالبا دول العالم فيها بالاعتراف بحكومة "طالبان".
ولم تعترف أي دولة رسميا بالنظام الذي أسسته "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسس النشاط الإرهابي) بعدما استولت على السلطة في أغسطس/ آب وأعادت فرض حكم إسلامي متشدد يستبعد النساء بشكل متزايد عن الحياة العامة.
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وقال هبة الله في رسالته "لأفغانستان دورها في السلم والاستقرار العالمي. بناء على هذه الحاجة، يتعيّن على العالم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولم يتطرق أخوند زاده إلى المسائل العالقة التي تثير التوتر مع المجتمع الدولي، بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية أمام الفتيات، وبدلا من ذلك، قال إن الاعتراف يجب أن يأتي أولا "ليكون بإمكاننا التعامل مع مشكلاتنا رسميا وضمن الأعراف والمبادئ الدبلوماسية".
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30 أغسطس 2021, 10:34 GMT
ولم يتطرق القائد الذي لم يظهر إلى العلن منذ سنوات ويعيش في عزلة في قندهار التي تعد معقل "طالبان" الروحي، إلى مسألة انعدام الأمن، لكنه شدد على أن أفغانستان نجحت في بناء "جيش إسلامي ووطني قوي" إضافة إلى "منظمة استخباراتية قوية".
وتأتي رسالته في وقت هزّت البلاد سلسلة انفجارات تبنّى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بعضها واستهدفت أقلية الهزارة الشيعية.
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