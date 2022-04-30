https://arabic.sputniknews.com/20220430/الخارجية-الروسية-تتحدث-عن-تخلي-مستشاري-البيت-الأبيض-عن-مناصبهم-1061764112.html
الخارجية الروسية تتحدث عن "تخلي" مستشاري البيت الأبيض عن مناصبهم
الخارجية الروسية تتحدث عن "تخلي" مستشاري البيت الأبيض عن مناصبهم
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "العديد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوون الاستقالة من مناصبهم". 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T16:23+0000
2022-04-30T16:23+0000
2022-04-30T16:23+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058696400_0:157:2592:1615_1920x0_80_0_0_04e9e7c5396ca45c9a61152113201056.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم السبت: "الجميع يركضون، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، بدأ تدفق كبار المسؤولين من البيت الأبيض، ونسب الخبراء في الولايات المتحدة سبب ذلك للحالة المزاجية المتدنية على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن".وشددت زاخاروفا على أن "الكثير من الناس (في الإدارة) سئموا على مدار العام".وأردفت زاخاروفا: "ولذلك، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت زاخاروفا إلى أن كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وأن كبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جينا مكارثي، ومسؤولين آخرين في الإدارة كانوا يخططون للمغادرة".وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 24 نيسان/أبريل، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مقاتلات-ميغ-31-إي-الاعتراضية-تظهر-في-عيد-النصر-بنسخة-فضائية-1061761464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058696400_116:0:2477:1771_1920x0_80_0_0_25cb9b9e87766a3ccb01663860fea989.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, روسيا
الخارجية الروسية تتحدث عن "تخلي" مستشاري البيت الأبيض عن مناصبهم
تابعنا عبر
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "العديد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوون الاستقالة من مناصبهم".
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام
"، اليوم السبت: "الجميع يركضون، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، بدأ تدفق كبار المسؤولين من البيت الأبيض، ونسب الخبراء في الولايات المتحدة سبب ذلك للحالة المزاجية المتدنية على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن".
وشددت زاخاروفا على أن "الكثير من الناس (في الإدارة) سئموا على مدار العام".
وأردفت زاخاروفا: "ولذلك، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت زاخاروفا إلى أن كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وأن كبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جينا مكارثي، ومسؤولين آخرين في الإدارة كانوا يخططون للمغادرة".
وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، في 24 نيسان/أبريل، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.
وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".