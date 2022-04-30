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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-المحادثات-بين-الوفدين-الروسي-والأوكراني-مستمرة-وتناقش-مسودة-اتفاق-محتملة-1061751303.html
لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة
لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المحادثات بين موسكو وكييف مستمرة بشكل يومي، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن مسودة الاتفاق التزام أوكرانيا بوضع حيادي... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T01:12+0000
2022-04-30T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية: "حاليا، يناقش الوفدان الروسي والأوكراني بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي".وأضاف الوزير أن "الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح، وكذلك الضمانات الأمنية لكييف".وتابع أنه "يجب أن تتضمن أجندة المحادثات أيضًا قضايا نزع النازية، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتخفيف العقوبات، ووضع اللغة الروسية، وغيرها".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-أمريكا-وحلف-الناتو-يعيقان-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية--1061751113.html
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أخبار أوكرانيا

لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة

01:12 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 01:30 GMT 30.04.2022)
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المحادثات بين موسكو وكييف مستمرة بشكل يومي، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن مسودة الاتفاق التزام أوكرانيا بوضع حيادي وتحقيق الضمانات الأمنية الروسية، فضلا عن تخفيف العقوبات الغربية.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية: "حاليا، يناقش الوفدان الروسي والأوكراني بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: أمريكا وحلف "الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
00:51 GMT
وأضاف الوزير أن "الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح، وكذلك الضمانات الأمنية لكييف".
وتابع أنه "يجب أن تتضمن أجندة المحادثات أيضًا قضايا نزع النازية، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتخفيف العقوبات، ووضع اللغة الروسية، وغيرها".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:21 GMT
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