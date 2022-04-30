https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-المحادثات-بين-الوفدين-الروسي-والأوكراني-مستمرة-وتناقش-مسودة-اتفاق-محتملة-1061751303.html
لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة
لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المحادثات بين موسكو وكييف مستمرة بشكل يومي، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن مسودة الاتفاق التزام أوكرانيا بوضع حيادي... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T01:12+0000
2022-04-30T01:12+0000
2022-04-30T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية: "حاليا، يناقش الوفدان الروسي والأوكراني بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي".وأضاف الوزير أن "الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح، وكذلك الضمانات الأمنية لكييف".وتابع أنه "يجب أن تتضمن أجندة المحادثات أيضًا قضايا نزع النازية، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتخفيف العقوبات، ووضع اللغة الروسية، وغيرها".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-أمريكا-وحلف-الناتو-يعيقان-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية--1061751113.html
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أخبار أوكرانيا
لافروف: المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني مستمرة وتناقش مسودة اتفاق محتملة
01:12 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 01:30 GMT 30.04.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المحادثات بين موسكو وكييف مستمرة بشكل يومي، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن مسودة الاتفاق التزام أوكرانيا بوضع حيادي وتحقيق الضمانات الأمنية الروسية، فضلا عن تخفيف العقوبات الغربية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال لافروف، في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية: "حاليا، يناقش الوفدان الروسي والأوكراني بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي".
وأضاف الوزير أن "الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح، وكذلك الضمانات الأمنية لكييف".
وتابع أنه "يجب أن تتضمن أجندة المحادثات أيضًا قضايا نزع النازية، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، وتخفيف العقوبات، ووضع اللغة الروسية، وغيرها".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.