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https://arabic.sputniknews.com/20220430/مدمرتان-جديدتان-مزودتان-بأحدث-التكنولوجيا-تنضمان-للبحرية-الإيرانية-1061756864.html
مدمرتان جديدتان مزودتان بأحدث التكنولوجيا تنضمان للبحرية الإيرانية
مدمرتان جديدتان مزودتان بأحدث التكنولوجيا تنضمان للبحرية الإيرانية
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدمرتين جديدتين مزودتين بأحدث التكنولوجيا سوف تدخلان قريبا في الخدمة بالجيش الإيراني. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T10:38+0000
2022-04-30T10:38+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
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ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن إيراني، قوله إن المدمرتين "زاغرس" و"دماوند2" حققتا التقدم وفق الخطة المرسومة وسيتم تدشينهما قريبا.وأوضح أنه بعد إجراء الاختبارات الكاملة لهما ونقل معلوماتهما للقسم الفني والصناعي بالقوة البحرية وتحديثهما وفق أحدث التكنولوجيا، سوف تنضمان للقوة البحرية للجيش.وفي وقت سابق، صرح قائد البحرية الإيرانية، بأن التواجد في المياه الدولية والبعيدة أحد أهدافها.وأضاف أنه تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.وأوضح أن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-لا-نسمح-للعدو-بتمرير-أي-من-مخططاته-الشريرة-1060064993.html
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري

مدمرتان جديدتان مزودتان بأحدث التكنولوجيا تنضمان للبحرية الإيرانية

10:38 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدمرتين جديدتين مزودتين بأحدث التكنولوجيا سوف تدخلان قريبا في الخدمة بالجيش الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن إيراني، قوله إن المدمرتين "زاغرس" و"دماوند2" حققتا التقدم وفق الخطة المرسومة وسيتم تدشينهما قريبا.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
قائد القوة البحرية الإيرانية: لا نسمح للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة
18 مارس, 14:03 GMT
وأوضح أنه بعد إجراء الاختبارات الكاملة لهما ونقل معلوماتهما للقسم الفني والصناعي بالقوة البحرية وتحديثهما وفق أحدث التكنولوجيا، سوف تنضمان للقوة البحرية للجيش.
وفي وقت سابق، صرح قائد البحرية الإيرانية، بأن التواجد في المياه الدولية والبعيدة أحد أهدافها.
وأضاف أنه تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.
وأوضح أن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.
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