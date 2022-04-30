https://arabic.sputniknews.com/20220430/مدمرتان-جديدتان-مزودتان-بأحدث-التكنولوجيا-تنضمان-للبحرية-الإيرانية-1061756864.html

مدمرتان جديدتان مزودتان بأحدث التكنولوجيا تنضمان للبحرية الإيرانية

مدمرتان جديدتان مزودتان بأحدث التكنولوجيا تنضمان للبحرية الإيرانية

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدمرتين جديدتين مزودتين بأحدث التكنولوجيا سوف تدخلان قريبا في الخدمة بالجيش الإيراني. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T10:38+0000

2022-04-30T10:38+0000

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إيران

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ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن إيراني، قوله إن المدمرتين "زاغرس" و"دماوند2" حققتا التقدم وفق الخطة المرسومة وسيتم تدشينهما قريبا.وأوضح أنه بعد إجراء الاختبارات الكاملة لهما ونقل معلوماتهما للقسم الفني والصناعي بالقوة البحرية وتحديثهما وفق أحدث التكنولوجيا، سوف تنضمان للقوة البحرية للجيش.وفي وقت سابق، صرح قائد البحرية الإيرانية، بأن التواجد في المياه الدولية والبعيدة أحد أهدافها.وأضاف أنه تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.وأوضح أن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، لافتا إلى أن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-لا-نسمح-للعدو-بتمرير-أي-من-مخططاته-الشريرة-1060064993.html

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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري