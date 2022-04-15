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البحرية الإيرانية: برنامجنا يتضمن 3 خطط للملاحة البحرية طويلة الأمد

البحرية الإيرانية: برنامجنا يتضمن 3 خطط للملاحة البحرية طويلة الأمد

قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن التواجد في المياه الدولية والبعيدة أحد أهداف هذه القوة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، عن الأدميرال إيراني أن التواجد في المياه الدولية والبعيدة يجري بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في وقت تم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية الإيرانية طويلة الأمد سيجري تنفيذها قريبا.ويتضمن جدول أعمال القوة البحرية للجيش الإيراني لهذا العام ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب، خاصة وأن نطاق عمليات القوة البحرية للجيش الإيراني خارج الحدود والساحات الدولية وفي عدة مجالات.وأكد الجنرال إيراني أن أحد هذه المجالات هو التواجد في البرامج التدريبية وتنفيذ التمارين العملانية في البحر بصورة مركبة ومشتركة بدعوة الدول الأخرى، مضيفا أن هذا البرنامج قد تم تنفيذه في مرحلتين في سواحل جنوب شرق البلاد، مشاركة القوة البحرية في المناورات والتمارين المركبة مع سائر الدول.وأشار إلى أن المدمرة "دنا" إيرانية الصنع قد شاركت مؤخرا في المناورات المركبة "آي أف ایکس 2022" في ميناء غوا بالهند، بالاشتراك مع 10 دول، في وقت كانت إيران ضمن الدول الخمس التي أرسلت سفنا حربية.وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني على أن "أحد أهداف القوة البحرية لجيش بلاده هو تنمية البرامج الثقافية وتقوية الثقافة القرآنية بين المنتسبين خاصة أسرهم وأبنائهم حيث تم في هذا الإطار تعريف مشاريع مختلفة يشاركون فيها".

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