https://arabic.sputniknews.com/20220501/الرئيس-التونسي-يعلن-تشكيل-لجنة-إعداد-لتأسيس-جمهورية-جديدة-1061785904.html
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، على أن تنجز مهمتها خلال أيام. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T19:21+0000
2022-05-01T19:21+0000
2022-05-01T19:21+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات".وأضاف سعيد: "بدأنا في مرحة الإعداد بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يُعرض بعد ذلك للاستفتاء في الموعد المحدد في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز القادم".وقال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".ويرى الغنوشي أن "المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الكونغرس-يقدم-قرارا-بشأن-تدخل-عسكري-أمريكي-لحماية-أوكرانيا-في-حال-استخدمت-روسيا-السلاح-النووي-1061785028.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، على أن تنجز مهمتها خلال أيام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات".
وأضاف سعيد: "بدأنا في مرحة الإعداد بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يُعرض بعد ذلك للاستفتاء في الموعد المحدد في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز القادم".
وقال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".
ويرى الغنوشي
أن "المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه".