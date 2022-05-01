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الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، على أن تنجز مهمتها خلال أيام. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T19:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات".وأضاف سعيد: "بدأنا في مرحة الإعداد بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يُعرض بعد ذلك للاستفتاء في الموعد المحدد في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز القادم".وقال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".ويرى الغنوشي أن "المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة إعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"

19:21 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، على أن تنجز مهمتها خلال أيام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد: "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات".
وأضاف سعيد: "بدأنا في مرحة الإعداد بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يُعرض بعد ذلك للاستفتاء في الموعد المحدد في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز القادم".
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وقال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".
ويرى الغنوشي أن "المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه".
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