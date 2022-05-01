https://arabic.sputniknews.com/20220501/بيلوسي-تلتقي-مع-زيلينسكي-في-زيارة-غير-معلنة-لكييف-1061773210.html
بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف
بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف
كشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T08:01+0000
2022-05-01T08:01+0000
2022-05-01T08:01+0000
أخبار أوكرانيا
نانسي بيلوسي
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين، اليوم الأحد، أن بيلوسي عبرت خلال الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي لزيلنسكي، وفقا لمقطع مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية: "نعتقد أننا نزورك لنقول شكرا لك على نضالك من أجل الحرية ... التزامنا هو أن نكون هناك من أجلك حتى انتهاء القتال".يأتي هذا في أعقاب إعلان المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا غربي الجمهورية.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 25 مارس/آذار الماضي، تحرير 93 في المئة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/السعودية-وباكستان-تأملان-في-توصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-حل-سياسي-ينهي-الأزمة-1061771554.html
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أخبار أوكرانيا, نانسي بيلوسي
بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف
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كشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين، اليوم الأحد، أن بيلوسي عبرت خلال الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي
لزيلنسكي، وفقا لمقطع مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية: "نعتقد أننا نزورك لنقول شكرا لك على نضالك من أجل الحرية ... التزامنا هو أن نكون هناك من أجلك حتى انتهاء القتال".
يأتي هذا في أعقاب إعلان المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا غربي الجمهورية.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 25 مارس/آذار الماضي، تحرير 93 في المئة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.