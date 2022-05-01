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بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف
بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف
كشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T08:01+0000
2022-05-01T08:01+0000
أخبار أوكرانيا
نانسي بيلوسي
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين، اليوم الأحد، أن بيلوسي عبرت خلال الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي لزيلنسكي، وفقا لمقطع مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية: "نعتقد أننا نزورك لنقول شكرا لك على نضالك من أجل الحرية ... التزامنا هو أن نكون هناك من أجلك حتى انتهاء القتال".يأتي هذا في أعقاب إعلان المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا غربي الجمهورية.وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 25 مارس/آذار الماضي، تحرير 93 في المئة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/السعودية-وباكستان-تأملان-في-توصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-حل-سياسي-ينهي-الأزمة-1061771554.html
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أخبار أوكرانيا, نانسي بيلوسي

بيلوسي تلتقي مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف

08:01 GMT 01.05.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بعد تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الكونغرس، واشنطن، 13 يناير 2021
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بعد تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الكونغرس، واشنطن، 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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كشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين، اليوم الأحد، أن بيلوسي عبرت خلال الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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01:47 GMT
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي لزيلنسكي، وفقا لمقطع مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية: "نعتقد أننا نزورك لنقول شكرا لك على نضالك من أجل الحرية ... التزامنا هو أن نكون هناك من أجلك حتى انتهاء القتال".
يأتي هذا في أعقاب إعلان المتحدث العسكري لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن وحدات من قوات لوغانسك وروسيا تواصل معركة تحرير مدينة بوباسنايا غربي الجمهورية.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 25 مارس/آذار الماضي، تحرير 93 في المئة من أراضي مقاطعة لوغانسك السابقة التي أُعلِن قيام جمهورية شعبية مستقلة عن السلطة الأوكرانية فيها في عام 2014.
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