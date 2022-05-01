https://arabic.sputniknews.com/20220501/بينيت-يحذر-القائمة-العربية-من-الاستجابة-لدعوة-حماس-لإسقاط-حكومته-1061776372.html

بينيت يحذر "القائمة العربية" من الاستجابة لدعوة حماس لإسقاط حكومته

بينيت يحذر "القائمة العربية" من الاستجابة لدعوة حماس لإسقاط حكومته

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت من دعوة قائد حركة حماس في غزة يحيي السنوار، لمنصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T11:07+0000

2022-05-01T11:07+0000

2022-05-01T11:07+0000

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سمعت أمس قائد حماس في غزة يحيي السنوار يدعو منصور عباس إلى إسقاط الحكومة، يبدو لي أن الأمر واضح تماما في هذه المرحلة، حماس لا تريد هذه الحكومة".وأضاف: "ربما اشتاقوا لحقائب الدولارات، وربما ببساطة لا يحبون إمكانية العمل المشترك الذي نقوم به لصالح تحسين شروط الحياة لمواطني إسرائيل العرب".وأضاف بينيت بالقول إن "هذه نقطة هامة جدا تسقط فيها الأقنعة وواضح للجميع من يريد ماذا، وكون حماس تريد إٍسقاط حكومتنا فهذا يقول كل شيئ لنا جميعا، وبهذا أيضا لا يجوز السماح للسنوار بالانتصار".يذكر أن السنوار كان قد ألقى خطابا، أمس السبت، أشاد فيه بالهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون، وخلفت 15 قتيلا إسرائيليا، وحذر إسرائيل ضد أية تحركات جديدة في المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شهر رمضان صدامات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.فيما دافع عباس خلال مقابلة صحفية عن قائمته، مؤكدا أن مساعيها داخل إسرائيل تعزز ما وصفه بالسلام الشامل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.وتعرض الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهزة جراء إعلان عضوة الكنيست، عن حزب "يمينا"، عيديت سليمان، الشهر الجاري، الانسحاب من الائتلاف، ما يعني عدم وجود أغلبية للائتلاف في الكنيست.ومن المقرر أن يتم تناوب منصب رئيس الوزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يتولى وزير الخارجية الحالي، يائير لابيد منصب رئيس الحكومة في أيلول/سبتمبر عام 2023، حسب اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس