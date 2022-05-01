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قائد القوة البحرية الإيرانية: لا مكان للكيان الصهيوني في منطقة الخليج
قائد القوة البحرية الإيرانية: لا مكان للكيان الصهيوني في منطقة الخليج
أكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه "لا مكان للكيان الصهيوني المؤقت (في إشارة إلى إسرائيل)" في منطقة الخليج العربي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:29+0000
2022-05-01T13:29+0000
أخبار إيران
إسرائيل
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها القائد العسكري الإيراني، اليوم الأحد، بحسب وكالة "فارس" الإخبارية.وقال تنكسيري: "لو نفد صبرنا سنوجه حينها تحذيرا جادا بأن ردنا سيكون حازما وباعثا على الندم لأي كان ولأي دولة تخلق مشاكل لمصالحنا في الخليج الفارسي".وذكر القائد العسكري أن بلاده تمتلك 19 جزيرة مهمة في مياه الخليج وتعد ضمن الجزر الاستراتيجية لإيران، موضحا أنه لهذا السبب تعد هذه المنطقة حساسة ومهمة بشكل دائم لبلاده.وشدد على أن دول منطقة الخليج قادرة على توفير الأمن فيها وأنها لا تحتاج لتواجد دول أجنبية في المنطقة.واعتبر أن اللجوء "إلى أعداء الإسلام والشعوب مثل الكيان الصهيوني قاتل الأطفال والإتيان بهم إلى هذه المنطقة لا ينقل رسالة جيدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيران-أمريكا-تستخدم-داعش-لزعزعة-الأمن-في-أفغانستان-1061775407.html
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أخبار إيران, إسرائيل

قائد القوة البحرية الإيرانية: لا مكان للكيان الصهيوني في منطقة الخليج

13:29 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه "لا مكان للكيان الصهيوني المؤقت (في إشارة إلى إسرائيل)" في منطقة الخليج العربي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها القائد العسكري الإيراني، اليوم الأحد، بحسب وكالة "فارس" الإخبارية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
إيران: أمريكا تستخدم "داعش" لزعزعة الأمن في أفغانستان
10:05 GMT
وقال تنكسيري: "لو نفد صبرنا سنوجه حينها تحذيرا جادا بأن ردنا سيكون حازما وباعثا على الندم لأي كان ولأي دولة تخلق مشاكل لمصالحنا في الخليج الفارسي".
وذكر القائد العسكري أن بلاده تمتلك 19 جزيرة مهمة في مياه الخليج وتعد ضمن الجزر الاستراتيجية لإيران، موضحا أنه لهذا السبب تعد هذه المنطقة حساسة ومهمة بشكل دائم لبلاده.
وشدد على أن دول منطقة الخليج قادرة على توفير الأمن فيها وأنها لا تحتاج لتواجد دول أجنبية في المنطقة.
واعتبر أن اللجوء "إلى أعداء الإسلام والشعوب مثل الكيان الصهيوني قاتل الأطفال والإتيان بهم إلى هذه المنطقة لا ينقل رسالة جيدة".
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