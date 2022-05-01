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مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"
مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"
قال أحد سكان ماريوبول، الذي غادر الأحياء المجاورة للمصنع، إن "ما يقرب من 300 مدني ما زالوا في مصنع آزوفستال والنطاق المجاور له". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:21+0000
2022-05-01T10:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المواطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "هناك 300 شخص، ولربما أكثر من ذلك بقليل، أعتقد ذلك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مغادرة مجموعتين من المدنيين أراضي "آزوفستال".وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد 1 أيار/مايو: "بعد ظهر يوم 30 أبريل/نيسان، خرج 25 من السكان، ومع حلول الظلام، غادرت مجموعة ثانية تتألف من21 شخصًا، تم نقلهم إلى قرية بيزيمينوي".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 27 نيسان، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رئيس-الوزراء-اليوناني-الاقتصاد-الأوروبي-لن-يقدر-على-استبدال-الغاز-الروسي-بالكامل-1061767423.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"

10:21 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الصلب "أزوفستال" بمدينة ماريوبول
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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قال أحد سكان ماريوبول، الذي غادر الأحياء المجاورة للمصنع، إن "ما يقرب من 300 مدني ما زالوا في مصنع آزوفستال والنطاق المجاور له".
وأضاف المواطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "هناك 300 شخص، ولربما أكثر من ذلك بقليل، أعتقد ذلك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مغادرة مجموعتين من المدنيين أراضي "آزوفستال".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد 1 أيار/مايو: "بعد ظهر يوم 30 أبريل/نيسان، خرج 25 من السكان، ومع حلول الظلام، غادرت مجموعة ثانية تتألف من21 شخصًا، تم نقلهم إلى قرية بيزيمينوي".
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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 27 نيسان، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".
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