https://arabic.sputniknews.com/20220501/مصادر-لـسبوتنيك-ما-يقرب-من-300-مدني-عالقون-في-آزوفستال-1061775581.html
مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"
مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"
قال أحد سكان ماريوبول، الذي غادر الأحياء المجاورة للمصنع، إن "ما يقرب من 300 مدني ما زالوا في مصنع آزوفستال والنطاق المجاور له". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:21+0000
2022-05-01T10:21+0000
2022-05-01T10:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629912_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_6b0e60d39318bd59cd0f2839d9d1c12e.jpg
وأضاف المواطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "هناك 300 شخص، ولربما أكثر من ذلك بقليل، أعتقد ذلك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مغادرة مجموعتين من المدنيين أراضي "آزوفستال".وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد 1 أيار/مايو: "بعد ظهر يوم 30 أبريل/نيسان، خرج 25 من السكان، ومع حلول الظلام، غادرت مجموعة ثانية تتألف من21 شخصًا، تم نقلهم إلى قرية بيزيمينوي".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 27 نيسان، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رئيس-الوزراء-اليوناني-الاقتصاد-الأوروبي-لن-يقدر-على-استبدال-الغاز-الروسي-بالكامل-1061767423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629912_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f9f5476fa2e2b752016cd31ce80547ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مصادر لـ"سبوتنيك": ما يقرب من 300 مدني عالقون في "آزوفستال"
تابعنا عبر
قال أحد سكان ماريوبول، الذي غادر الأحياء المجاورة للمصنع، إن "ما يقرب من 300 مدني ما زالوا في مصنع آزوفستال والنطاق المجاور له".
وأضاف المواطن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "هناك 300 شخص، ولربما أكثر من ذلك بقليل، أعتقد ذلك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مغادرة مجموعتين من المدنيين أراضي "آزوفستال".
وقالت وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأحد 1 أيار/مايو: "بعد ظهر يوم 30 أبريل/نيسان، خرج 25 من السكان، ومع حلول الظلام، غادرت مجموعة ثانية تتألف من21 شخصًا، تم نقلهم إلى قرية بيزيمينوي".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 27 نيسان، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".
وقالت زاخاروفا
لوكالة "سبوتنيك": "يريد نظام كييف التلاعب بهذا الموقف من خلال استخدام الأشخاص هناك في جميع الحالات الممكنة لمصلحته الخاصة"، مشيرة إلى أن زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، فظيعة، دموية، لكن حسب فهمه، هذه بطاقة "يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".