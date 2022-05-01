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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061772024.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T04:21+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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مركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:21 GMT 01.05.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:03 GMT 01.05.2022
وزارة البنية التحتية في أوكرانيا توعز بإغلاق عدد من الموانئ البحرية
أوعزت وزارة البنية التحتية الأوكرانية بالإغلاق المؤقت لموانئ بيرديانسك وماريوبول وسكادوفسك وخيرسون، حسبما أفادتRBC-Ukraine ، نقلاً عن بوابة الحكومة الأوكرانية.
وقالت الوكالة "وفقا للإيعاز، اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، أغلقت الموانئ البحرية التالية حتى يستعيد الجانب الأوكراني السيطرة: بيرديانسك، ماريوبول، سكادوفسك، خيرسون".
04:46 GMT 01.05.2022
أوكرانيا تخصص 4 مليارات دولار لوزارة الدفاع
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم الجمعة إن بلاده خصصت مليارات الدولارات الأمريكية لوزارة الدفاع وسط الصراع الدائر مع روسيا.
04:36 GMT 01.05.2022
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
وسائل إعلام: فنلندا تستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي
04:35 GMT
04:22 GMT 01.05.2022
بلينكن يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، ديمتري كوليبا، هاتفيا.
وأضاف بلينكن إنه سلط الضوء لكوليبا على الخطوات الأمريكية الأخيرة في دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة سياسة روسيا.
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