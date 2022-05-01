تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:03 GMT 01.05.2022
وزارة البنية التحتية في أوكرانيا توعز بإغلاق عدد من الموانئ البحرية
أوعزت وزارة البنية التحتية الأوكرانية بالإغلاق المؤقت لموانئ بيرديانسك وماريوبول وسكادوفسك وخيرسون، حسبما أفادتRBC-Ukraine ، نقلاً عن بوابة الحكومة الأوكرانية.
وقالت الوكالة "وفقا للإيعاز، اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، أغلقت الموانئ البحرية التالية حتى يستعيد الجانب الأوكراني السيطرة: بيرديانسك، ماريوبول، سكادوفسك، خيرسون".
04:46 GMT 01.05.2022
أوكرانيا تخصص 4 مليارات دولار لوزارة الدفاع
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم الجمعة إن بلاده خصصت مليارات الدولارات الأمريكية لوزارة الدفاع وسط الصراع الدائر مع روسيا.
04:36 GMT 01.05.2022
04:22 GMT 01.05.2022
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، ديمتري كوليبا، هاتفيا.
وأضاف بلينكن إنه سلط الضوء لكوليبا على الخطوات الأمريكية الأخيرة في دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة سياسة روسيا.