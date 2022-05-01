https://arabic.sputniknews.com/20220501/وزير-الداخلية-الباكستاني-يتعهد-بالقبض-على-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-1061775884.html

وزير الداخلية الباكستاني يتعهد بالقبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

وزير الداخلية الباكستاني يتعهد بالقبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

تعهد وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، بالقبض على رئيس الوزراء المقال عمران خان، متهما إياه بالتحريض ضد وفد رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، خلال زيارة... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T10:46+0000

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ونقلت قناة "جيو تي في" المحلية عن سناء الله، أنه تعهد بـ" القبض على عمران خان في قضية تتعلق بأعمال الشغب والتحريض ضد رئيس الوزراء شهباز شريف والوفد المرافق له خلال وجودهم في السعودية منذ أيام".وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهبار شريف قد زار السعودية من 27 إلى 29 أبريل/نيسان الماضي، وأدى مناسك العمرة.وردد بعض الزائرين الباكستانيين للحرم الذين يزعم أنهم مؤيدون لخان هتافات مناهضة لوفد شريف داخل المسجد النبوي.وقد انتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة توثق الهتافات ضد شريف ووفده في الحرم النبوي.من جانبه وصف خان حادثة المسجد النبوي بأنها "رد فعل الشعب"، بحسب موقع هندوستان تايمز.وأضاف: "نحن لا نطلب من الناس أن يتظاهروا، هؤلاء من العامة وعبروا عن احتجاجهم لأنهم يعانون الألم والغضب، ومع ذلك، يمكنني أن أتحدى أنهم (وفد شريف) لن يتمكنوا من إظهار وجوههم في أي مكان عام".وكان البرلمان الباكستاني قد أطاح بخان في تصويت حجب الثقة، في أبريل الماضي بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون، زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.واندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه، الذي اتهم الولايات المتحدة بأنها مولت إجراءات المعارضة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته.

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