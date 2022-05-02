https://arabic.sputniknews.com/20220502/إسرائيل-إيران-حاولت-تجنيد-عملاء-داخل-البلاد-للتجسس-والإيذاء-1061801439.html

إسرائيل: إيران حاولت تجنيد عملاء داخل البلاد للتجسس والإيذاء

إسرائيل: إيران حاولت تجنيد عملاء داخل البلاد للتجسس والإيذاء

اتهمت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إيران، باستخدام حساب مزيف على "فيسبوك" لمحاولة إقناع الإسرائيليين بجمع المعلومات وإيذاء المواطنين في... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T16:20+0000

2022-05-02T16:20+0000

2022-05-02T16:20+0000

اقتصاد

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تأتي مزاعم الشاباك بعد أيام من زعم ​​إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية خططت لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، بحسب "فرانس برس".وفقا للشاباك، فإن الحساب المزيف يعود لامرأة يهودية كندية شابة تدعى سارة بوبي ولها علاقات في إسرائيل، لكنه كان مزيفا وينتمي إلى عميل إيراني يستخدم الشبكة الاجتماعية لإقامة صداقة في المقام الأول مع إسرائيليين.بعد إجراء اتصال، تستخدم "بوبي" تطبيق "واتساب" لمحاولة إقناع أصدقائها الجدد "بجمع معلومات عن الشخصيات الإسرائيلية أثناء قياس مدى استعدادهم لإلحاق الأذى بهم، وذلك بالضغط عليهم والتعهد بتقديم آلاف الدولارات"، بحسب الشاباك.وأضافت الوكالة في بيان أن الحساب استخدم التلاعب العاطفي والرومانسي، فيما تظاهر عملاء الشاباك بأنهم "أصدقاء" لبوبي - الذي كان على حسابها أكثر من 2000 صديق قبل أن يختفي يوم الاثنين - وحصلوا على دفعة بيتكوين منها.وقال الشاباك إن العميل الإيراني عبر عن نيته في إلحاق الضرر بممثلي الأعمال والدبلوماسيين من الدول العربية العاملة في إسرائيل، وحاول أيضا الإضرار بعلاقات إسرائيل مع روسيا.في غضون ذلك، زعمت إسرائيل في نهاية الأسبوع أنها "أحبطت" محاولات مزعومة من جانب إيران لاغتيال جنرال أمريكي في ألمانيا، وصحفي في فرنسا، ودبلوماسي إسرائيلي في تركيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220501/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-لا-مكان-للكيان-الصهيوني-في-منطقة-الخليج-1061779645.html

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اقتصاد