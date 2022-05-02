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https://arabic.sputniknews.com/20220502/تباطؤ-نشاط-التصنيع-في-الولايات-المتحدة-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-1061800793.html
تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود اقتصادي
تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود اقتصادي
انخفض نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2020 مع تزايد الاضطرابات في سلسلة التوريد وسط موجة جديدة من عمليات الإغلاق الوبائي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T16:01+0000
2022-05-02T16:01+0000
اقتصاد
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وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر التصنيع الخاص به انخفض ما يقرب من نقطتين مئويتين إلى 55.4% في أبريل/نيسان، مقابل توقعات بزيادة متواضعة ولكن لا يزال فوق عتبة 50% التي تشير إلى استمرار التوسع.ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تجدد التوتر في سلسلة التوريد التي عانت المصانع الأمريكية منها طوال فترة تعافيها من انكماش "كوفيد 19"، وعلى وجه الخصوص تحركات الصين الصارمة لوقف تفشي المرض المتجدد في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى.قال تيموثي فيوري، الباحث الرئيسي للمسح: "يواجه الشركاء في الخارج تأثيرات وبائية، مما يخلق رياحا معاكسة على المدى القريب لمجتمع التصنيع في الولايات المتحدة"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "أعربت 15% من التعليقات العامة لأعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن قدرة شركائهم الآسيويين على الأداء بشكل موثوق في أشهر الصيف، ارتفاعا من 5%".في تعليق على نتائج المسح، أشارت شركة منتجات كيميائية إلى إغلاق الشركات في شنغهاي على أنه "شركة منتجات كيميائية".وأضافت الشركة: "التأخيرات الطويلة في الموانئ، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لا تزال تشكل تحديات في الإمدادات. التضخم خارج عن السيطرة، وتكاليف الوقود وبالتالي تكاليف الشحن، تقود الدورة التصاعدية".انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج على حد سواء الشهر الماضي، في حين انخفض مؤشر التوظيف بأكثر من خمس نقاط مئوية إلى 50.9%، مما جعله أقرب إلى منطقة الانكماش.
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اقتصاد

تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود اقتصادي

16:01 GMT 02.05.2022
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© Sputnik . Maxim Bogodvid
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انخفض نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2020 مع تزايد الاضطرابات في سلسلة التوريد وسط موجة جديدة من عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.
وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر التصنيع الخاص به انخفض ما يقرب من نقطتين مئويتين إلى 55.4% في أبريل/نيسان، مقابل توقعات بزيادة متواضعة ولكن لا يزال فوق عتبة 50% التي تشير إلى استمرار التوسع.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تجدد التوتر في سلسلة التوريد التي عانت المصانع الأمريكية منها طوال فترة تعافيها من انكماش "كوفيد 19"، وعلى وجه الخصوص تحركات الصين الصارمة لوقف تفشي المرض المتجدد في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى.
قال تيموثي فيوري، الباحث الرئيسي للمسح: "يواجه الشركاء في الخارج تأثيرات وبائية، مما يخلق رياحا معاكسة على المدى القريب لمجتمع التصنيع في الولايات المتحدة"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "أعربت 15% من التعليقات العامة لأعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن قدرة شركائهم الآسيويين على الأداء بشكل موثوق في أشهر الصيف، ارتفاعا من 5%".
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في تعليق على نتائج المسح، أشارت شركة منتجات كيميائية إلى إغلاق الشركات في شنغهاي على أنه "شركة منتجات كيميائية".
وأضافت الشركة: "التأخيرات الطويلة في الموانئ، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لا تزال تشكل تحديات في الإمدادات. التضخم خارج عن السيطرة، وتكاليف الوقود وبالتالي تكاليف الشحن، تقود الدورة التصاعدية".
انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج على حد سواء الشهر الماضي، في حين انخفض مؤشر التوظيف بأكثر من خمس نقاط مئوية إلى 50.9%، مما جعله أقرب إلى منطقة الانكماش.
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