https://arabic.sputniknews.com/20220502/ميدفيديف-يلمح-إلى-تململ-أوروبا-من-أعباء-ثقل-أوكرانيا-الاقتصادي-1061795543.html
ميدفيديف يلمح إلى تململ أوروبا من أعباء ثقل أوكرانيا الاقتصادي
ميدفيديف يلمح إلى تململ أوروبا من أعباء ثقل أوكرانيا الاقتصادي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوكرانيا "تجثم أكثر فأكثر بكامل ثقلها على رقاب الرعاة الأوروبيين". 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T11:01+0000
2022-05-02T11:01+0000
2022-05-02T11:01+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "أوكرانيا تتربع بثقلها (كناية عن الاتكالية) أكثر فأكثر، بجسدها المكتنز من المساعدة الغربية مباشرة على أعناق الرعاة الأوروبيين، بينما لا تزال خائفة من الأمريكيين".وسخر ميدفيديف من البروباغندا الغربية، حيث ألمح لزيف ادعاءات الأوروبيين بدعم أوكرانيا، حيث أضاف: "من الواضح أنه يوجد دائمًا عدد قليل من الأسلحة والمرتزقة والمال، فلا يريد القادة الأوروبيون الجشعون الدفع كما ينبغي، فهم لا يقدرون أوكرانيا، التي تتصدر الكفاح ضد استبداد العالم الروسي".وصرح ميدفيديف، في 28 نيسان/أبريل، أن موافقة المشرعين الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تشبه تصرفات أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني في القرن الماضي.وكتب ميدفيديف في قناته على تلغرام: "وافق البوندستاغ على توريد الأسلحة الثقيلة لنظام زيلينسكي. على ما يبدو، يطارد المشرعون الألمان أمجاد أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني تحت اسم مختلف في القرن الماضي".وتابع: "هذا أمر محزن للبرلمان، ينتهي هذا الأمر بحزن".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-أمريكا-تؤجل-تزويد-تايوان-بمدافع-هاورتز-بسبب-أوكرانيا-1061794817.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ميدفيديف يلمح إلى تململ أوروبا من أعباء ثقل أوكرانيا الاقتصادي
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوكرانيا "تجثم أكثر فأكثر بكامل ثقلها على رقاب الرعاة الأوروبيين".
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام
"، اليوم الاثنين: "أوكرانيا تتربع بثقلها (كناية عن الاتكالية) أكثر فأكثر، بجسدها المكتنز من المساعدة الغربية مباشرة على أعناق الرعاة الأوروبيين، بينما لا تزال خائفة من الأمريكيين".
وسخر ميدفيديف من البروباغندا الغربية، حيث ألمح لزيف ادعاءات الأوروبيين بدعم أوكرانيا، حيث أضاف: "من الواضح أنه يوجد دائمًا عدد قليل من الأسلحة والمرتزقة والمال، فلا يريد القادة الأوروبيون الجشعون الدفع كما ينبغي، فهم لا يقدرون أوكرانيا، التي تتصدر الكفاح ضد استبداد العالم الروسي".
وصرح ميدفيديف
، في 28 نيسان/أبريل، أن موافقة المشرعين الألمان على توريد الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف تشبه تصرفات أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني في القرن الماضي.
وكتب ميدفيديف في قناته على تلغرام: "وافق البوندستاغ على توريد الأسلحة الثقيلة لنظام زيلينسكي. على ما يبدو، يطارد المشرعون الألمان أمجاد أسلافهم، الذين جلسوا في البرلمان الألماني تحت اسم مختلف في القرن الماضي".
وتابع: "هذا أمر محزن للبرلمان، ينتهي هذا الأمر بحزن".