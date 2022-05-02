https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزير-إيطالي-يقترح-السماح-للشركات-بالدفع-بالروبل-مقابل-موارد-الطاقة-الروسية-مؤقتا-1061800148.html
وزير إيطالي يقترح السماح للشركات بالدفع بالروبل مقابل موارد الطاقة الروسية "مؤقتا"
وزير إيطالي يقترح السماح للشركات بالدفع بالروبل مقابل موارد الطاقة الروسية "مؤقتا"
قال وزير التغير المناخي والبيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، قبل اجتماع المجلس الوزاري للطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه ينبغي السماح للشركات بالدفع... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T15:18+0000
2022-05-02T15:18+0000
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إيطاليا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الوزير لصحيفة "بوليتيكو": "أعتقد أنه سيكون من الصواب السماح للشركات بالدفع بالروبل (مقابل الغاز الروسي) لبضعة أشهر على الأقل أثناء قيامنا بفرز الإطار القانوني والعواقب المترتبة".وأضاف سينغولاني أنه "يريد بيانا سريعا وواضحا من المفوضية الأوروبية" يؤكد أن شركات النفط والغاز يمكنها لبعض الوقت سداد إمدادات الطاقة بالروبل.وأردف سينغولاني أن الأمر "قد يستغرق أشهرا لفهم الآثار القانونية المترتبة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بشكل كامل".وأضاف الوزير: "أعتقد أن شركات النفط والغاز لا يمكنها المخاطرة بالدفع (بالروبل) ليتم اتهامها لاحقًا بانتهاك العقوبات، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنها المخاطرة بعدم الدفع بالروبل أيضا".وكشفت وزيرة التغير البيئي الفرنسية، باربارا بومبيلي، اليوم الاثنين، في 2 أيار/مايو، أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الطاقة المزمع عقده اليوم الاثنين.وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء صحفي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/تحريك-دعوى-شخصية-ضد-عمران-خان-بتهمة-الهرطقة-1061799436.html
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إيطاليا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير إيطالي يقترح السماح للشركات بالدفع بالروبل مقابل موارد الطاقة الروسية "مؤقتا"
15:18 GMT 02.05.2022 (تم التحديث: 15:22 GMT 02.05.2022) تابعنا عبر
قال وزير التغير المناخي والبيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، قبل اجتماع المجلس الوزاري للطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه ينبغي السماح للشركات بالدفع "مؤقتًا" لإمدادات الطاقة من روسيا بالروبل.
وقال الوزير لصحيفة "بوليتيكو": "أعتقد أنه سيكون من الصواب السماح للشركات بالدفع بالروبل (مقابل الغاز الروسي) لبضعة أشهر على الأقل أثناء قيامنا بفرز الإطار القانوني والعواقب المترتبة".
وأضاف سينغولاني أنه "يريد بيانا سريعا وواضحا من المفوضية الأوروبية" يؤكد أن شركات النفط والغاز يمكنها لبعض الوقت سداد إمدادات الطاقة بالروبل.
وأردف سينغولاني أن الأمر "قد يستغرق أشهرا لفهم الآثار القانونية المترتبة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بشكل كامل".
وأضاف الوزير: "أعتقد أن شركات النفط والغاز لا يمكنها المخاطرة بالدفع (بالروبل) ليتم اتهامها لاحقًا بانتهاك العقوبات، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنها المخاطرة بعدم الدفع بالروبل أيضا".
وكشفت وزيرة التغير البيئي الفرنسية، باربارا بومبيلي، اليوم الاثنين، في 2 أيار/مايو،
أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لكن ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الطاقة المزمع عقده اليوم الاثنين.
وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء صحفي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.