https://arabic.sputniknews.com/20220503/أردوغان-يهنئ-إسرائيل-بعيد-استقلالها-ويتمنى-لشعبها-الرفاهية-والازدهار-1061811981.html

أردوغان يهنئ إسرائيل بعيد استقلالها ويتمنى لشعبها "الرفاهية والازدهار"

أردوغان يهنئ إسرائيل بعيد استقلالها ويتمنى لشعبها "الرفاهية والازدهار"

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قبل يوم من الاحتفالات بعيد الاستقلال الإسرائيلي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T09:56+0000

2022-05-03T09:56+0000

2022-05-03T09:56+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال أردوغان في الرسالة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "بمناسبة اليوم الوطني لدولة إسرائيل، أتقدم بالتهنئة إلى سعادتكم ولشعب إسرائيل نيابة عني وعن أمتي" في أحدث خطوة على مسار تطوير العلاقات بين تركيا وإسرائيل.وكان هرتسوغ قد اتصل بأردوغان لتهنئته بعيد الفطر، وتحدثا عن أهمية الحوار المفتوح من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.تصدعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العبرية وتركيا، في 2010، إثر مقتل عشرة مدنيين أتراك في غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار الذي تفرضه عليه الدولة العبرية.وأبرم البلدان اتفاق مصالحة في العام 2016، شهد عودة سفيريهما، لكن المصالحة ما لبثت أن انهارت بعد عامين عندما استدعت تركيا سفيرها احتجاجا على استخدام القوات الإسرائيلية العنف لقمع احتجاجات فلسطينية خلال "مسيرات العودة".لكن الأشهر الأخيرة شهدت تقاربا واضحا بين تركيا وإسرائيل، إذ تحدث رئيسا الدولتين مرات عدة منذ تنصيب هرتسوغ في يوليو/تموز الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-تركيا-مستعدة-لإقامة-حوار-مع-مصر-كما-تفعل-مع-إسرائيل-1061758819.html

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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان