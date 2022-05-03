https://arabic.sputniknews.com/20220503/أرمينيا-تسعى-لتحقيق-تسوية-كاملة-لتطبيع-العلاقات-مع-تركيا-1061818452.html
أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا
أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا
أكد الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا، روبين روبينيان وسيردار كيليش، في اجتماع في فيينا، أن هدف عملية التطبيع هو تحقيق تسوية كاملة للعلاقات بين البلدين. ذكرت... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T13:58+0000
2022-05-03T13:58+0000
2022-05-03T13:58+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أرمينيا
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ولم ترد بعد تفاصيل أكثر عن طبيعة المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير/كانون الأول الماضي، في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.يذكر ان وزارة الخارجية الروسية، استضافت الجمعة اجتماعا للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، ومثل أرمينيا، نائب رئيس البرلمان، روبين روبينيان، بينما مثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.وكان البلدان قد عينا المبعوثين الخاصين في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية، فضلا عن إغلاق الحدود منذ عام 1993، تتبعها أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في وجه أرمينيا خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/أرمينيا-وتركيا-تتفقان-على-مواصلة-جهود-إقامة-علاقات-دبلوماسية-دون-شروط-1059799383.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا
أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا
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أكد الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا، روبين روبينيان وسيردار كيليش، في اجتماع في فيينا، أن هدف عملية التطبيع هو تحقيق تسوية كاملة للعلاقات بين البلدين. ذكرت ذلك الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية اليوم الثلاثاء.
ولم ترد بعد تفاصيل أكثر عن طبيعة المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.
وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا
بموسكو في 14 يناير/كانون الأول الماضي، في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.
يذكر ان وزارة الخارجية الروسية، استضافت الجمعة اجتماعا للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية
، ومثل أرمينيا، نائب رئيس البرلمان، روبين روبينيان، بينما مثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.
وكان البلدان قد عينا المبعوثين الخاصين في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية، فضلا عن إغلاق الحدود منذ عام 1993، تتبعها أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في وجه أرمينيا خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.