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أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا
أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا
أكد الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا، روبين روبينيان وسيردار كيليش، في اجتماع في فيينا، أن هدف عملية التطبيع هو تحقيق تسوية كاملة للعلاقات بين البلدين. ذكرت... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T13:58+0000
2022-05-03T13:58+0000
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ولم ترد بعد تفاصيل أكثر عن طبيعة المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير/كانون الأول الماضي، في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.يذكر ان وزارة الخارجية الروسية، استضافت الجمعة اجتماعا للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، ومثل أرمينيا، نائب رئيس البرلمان، روبين روبينيان، بينما مثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.وكان البلدان قد عينا المبعوثين الخاصين في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية، فضلا عن إغلاق الحدود منذ عام 1993، تتبعها أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في وجه أرمينيا خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا

أرمينيا تسعى لتحقيق تسوية كاملة لتطبيع العلاقات مع تركيا

13:58 GMT 03.05.2022
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Fotolia / badahos
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أكد الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا، روبين روبينيان وسيردار كيليش، في اجتماع في فيينا، أن هدف عملية التطبيع هو تحقيق تسوية كاملة للعلاقات بين البلدين. ذكرت ذلك الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية اليوم الثلاثاء.
ولم ترد بعد تفاصيل أكثر عن طبيعة المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.
وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير/كانون الأول الماضي، في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.
يذكر ان وزارة الخارجية الروسية، استضافت الجمعة اجتماعا للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، ومثل أرمينيا، نائب رئيس البرلمان، روبين روبينيان، بينما مثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.
وكان البلدان قد عينا المبعوثين الخاصين في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية، فضلا عن إغلاق الحدود منذ عام 1993، تتبعها أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في وجه أرمينيا خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.
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