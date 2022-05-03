https://arabic.sputniknews.com/20220503/عنكبوت-الشمس-رعب-الصحراء-المتعطش-للدماء-فيديو-1061822725.html
"عنكبوت الشمس"... رعب الصحراء "المتعطش للدماء"... فيديو
"عنكبوت الشمس"... رعب الصحراء "المتعطش للدماء"... فيديو
نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان تقريرا مصورا يسلط الضوء على أحد أغرب العناكب والذي يملك الجرأة للهجوم على أي شيء يصادفه، حتى تلك الحيوانات التي تفوقه حجما... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T17:12+0000
2022-05-03T17:12+0000
2022-05-03T17:12+0000
نادي الفيديو
مجتمع
علوم
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ونشرت قناة "VenterLex" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن العنكبوت الغريب الذي يحمل اسم (Solifugae) في كتب الأحياء أو (عنكبوت الشمس)، حيث اعتبر التقرير أن هذا النوع من العناكب "يقتل كل شيء".ويظهر العنكبوت ذو الفك الغريب في الفيديو وهو يقوم بتنفيذ هجوم على عدد من الحيوانات التي يمكن أن تصنف بأنها خطيرة جدا بالنسبة لحجمه، حيث يقتل السحالي والفئران والطيور، وحتى الأفاعي "لم تسلم من شره"، كما يقال.ويطلق العلماء على صنف هذا العنكبوت اسم "المعتزلات" أو "العناكب الجملية" واسمها العلمي "Solifugae" وهي رتبة تتبع طائفة العنكبيات من شعبة مفصليات الأرجل. وتعرف هذه الرتبة بأسماء أخرى مثل "عقارب الرياح" و"عناكب الشمس" والسلبوغيات، حيث تعيش حياتها في المناطق الصحراوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/نمل-يستخدم-اليرقات-كـمسدس-غراء-في-أغرب-ظواهر-الطبيعة-فيديو-1061716076.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم
"عنكبوت الشمس"... رعب الصحراء "المتعطش للدماء"... فيديو
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نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان تقريرا مصورا يسلط الضوء على أحد أغرب العناكب والذي يملك الجرأة للهجوم على أي شيء يصادفه، حتى تلك الحيوانات التي تفوقه حجما ووزنا.
ونشرت قناة "VenterLex" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن العنكبوت الغريب الذي يحمل اسم (Solifugae) في كتب الأحياء أو (عنكبوت الشمس)، حيث اعتبر التقرير أن هذا النوع
من العناكب "يقتل كل شيء".
ويظهر العنكبوت ذو الفك الغريب في الفيديو وهو يقوم بتنفيذ هجوم على عدد من الحيوانات التي يمكن أن تصنف بأنها خطيرة جدا بالنسبة لحجمه، حيث يقتل السحالي والفئران والطيور، وحتى الأفاعي "لم تسلم من شره"، كما يقال.
وقتل العنكبوت عقربا ساما ومجموعة كاملة من النمل والتقط بفكيه طائرا وفأرا، بأحجام تفوقه بالكثير، ووصف التقرير هذا العنكبوت بـ"الرعب الحقيقي للصحراء"، وهو "متعطش لدماء العقارب والعناكب، وكذلك أسرع اللافقاريات الأرضية!".
ويطلق العلماء على صنف هذا العنكبوت اسم "المعتزلات" أو "العناكب الجملية" واسمها العلمي "Solifugae" وهي رتبة تتبع طائفة العنكبيات من شعبة مفصليات الأرجل. وتعرف هذه الرتبة بأسماء أخرى مثل "عقارب الرياح" و"عناكب الشمس" والسلبوغيات، حيث تعيش حياتها في المناطق الصحراوية.