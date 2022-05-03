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https://arabic.sputniknews.com/20220503/مستمرا-في-حلم-الرباعية-ليفربول-إلى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بعد-فوزه-على-فياريال-3-2-فيديو-1061826100.html
مستمرا في حلم الرباعية.. ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال (3-2).. فيديو
مستمرا في حلم الرباعية.. ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال (3-2).. فيديو
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال الإسباني (3-2)، ليستمر في حلم الحصول على الرباعية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T21:41+0000
2022-05-03T21:41+0000
مجتمع
ليفربول
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ونجح ليفربول في تحقيق فوز مثير على فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بعدها الفريق الإنجليزي إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2).ويفترض أن ليفربول الإنجليزي في حالة ترقب شديدة للفائز بين مانشستر سيتي الإنجليزي، غريمه التقليدي، وريال مدريد الإسباني، من أجل مواجهته في المباراة النهائية على دوري أبطال أوروبا.ويحلم "الريدز" الإنجليزي بالفوز برباعية تاريخية، تضم دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تتويجه، مؤخرا، بكأس الرابطة في إنجلترا.وشارك قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في مباراة فريقه، اليوم، أساسيا وحتى النهاية، وعلى الرغم من عدم تسجيله لأهداف، إلا أنه صنع هدف فريقه الأول بتمريرة إلى فابينيو.
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مجتمع, ليفربول

مستمرا في حلم الرباعية.. ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال (3-2).. فيديو

21:41 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Frank Augsteinلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال الإسباني (3-2)، ليستمر في حلم الحصول على الرباعية.
ونجح ليفربول في تحقيق فوز مثير على فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بعدها الفريق الإنجليزي إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2).
ويفترض أن ليفربول الإنجليزي في حالة ترقب شديدة للفائز بين مانشستر سيتي الإنجليزي، غريمه التقليدي، وريال مدريد الإسباني، من أجل مواجهته في المباراة النهائية على دوري أبطال أوروبا.
ويحلم "الريدز" الإنجليزي بالفوز برباعية تاريخية، تضم دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تتويجه، مؤخرا، بكأس الرابطة في إنجلترا.
وشارك قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في مباراة فريقه، اليوم، أساسيا وحتى النهاية، وعلى الرغم من عدم تسجيله لأهداف، إلا أنه صنع هدف فريقه الأول بتمريرة إلى فابينيو.
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