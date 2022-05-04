استئناف الهجوم على "آزوفستال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع كتيبة "آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
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© Sputnik . Valery Melnikov/
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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إطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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مشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
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قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
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جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.
كما أفاد أن الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية قاموا بتدمير مواقع إطلاق النار هذه.