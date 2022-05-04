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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220504/استئناف-الهجوم-على-آزوفستال-1061834828.html
استئناف الهجوم على "آزوفستال"
استئناف الهجوم على "آزوفستال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع كتيبة "آزوف" الإرهابية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T10:17+0000
2022-05-04T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.كما أفاد أن الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية قاموا بتدمير مواقع إطلاق النار هذه.
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фото, أخبار أوكرانيا, صور, وسائط متعددة

استئناف الهجوم على "آزوفستال"

10:17 GMT 04.05.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع كتيبة "آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Valery Melnikov
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قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
إطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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إطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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مشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، في الخلفية توجد كنيسة الشفاعة المقدسة،أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
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جندي من القوات المسحلة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.
كما أفاد أن الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية قاموا بتدمير مواقع إطلاق النار هذه.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
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