https://arabic.sputniknews.com/20220504/استئناف-الهجوم-على-آزوفستال-1061834828.html

استئناف الهجوم على "آزوفستال"

استئناف الهجوم على "آزوفستال"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع كتيبة "آزوف" الإرهابية... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T10:17+0000

2022-05-04T10:17+0000

2022-05-04T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.كما أفاد أن الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية قاموا بتدمير مواقع إطلاق النار هذه.

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