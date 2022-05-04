https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تحتجز-90-أجنبيا-رهائن-1061828087.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 90 أجنبيا رهائن
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 90 أجنبيا رهائن
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن المتطرفين الأوكرانيين ما زالوا يحتجزون 90 أجنبيا كرهائن. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T04:48+0000
2022-05-04T04:48+0000
2022-05-04T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "لا يزال القوميون المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا أجنبيا من خمس دول كرهائن كدروع بشرية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية للنازيين الجدد"، مشيرًا إلى أن "المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-الغرب-الذي-يغض-الطرف-عن-جرائم-كييف-أصبح-شريكا-للإرهابيين-1061827744.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أوكرانيا تحتجز 90 أجنبيا رهائن
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن المتطرفين الأوكرانيين ما زالوا يحتجزون 90 أجنبيا كرهائن.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "لا يزال القوميون المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا أجنبيا من خمس دول كرهائن كدروع بشرية".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس
، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية للنازيين الجدد"، مشيرًا إلى أن "المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.