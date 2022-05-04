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https://arabic.sputniknews.com/20220504/بيسكوف-الكرملين-يراقب-المناقشات-في-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-حظر-استيراد-النفط-الروسي-1061839508.html
بيسكوف: الكرملين يراقب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الروسي
بيسكوف: الكرملين يراقب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الروسي
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يراقب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الروسي. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:44+0000
2022-05-04T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف: "هذه لا تزال خطط، يستمر النقاش هناك. نحن نراقب هذا، نحن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من الخيارات. بشكل عام، إذا كنا نتحدث عن مجال العقوبات لكل من الأمريكيين والأوروبيين، وبلدان أخرى، وهذا هو سلاح ذو حدين، يحاولون إيذاءنا، وسيدفعون ثمنا كبيرا".وأكد بيسكوف أن أولئك الذين يحاولون إلحاق الأذى بروسيا بفرض عقوبات، سيدفعون ثمنا باهظا لأنفسهم، وبالنسبة للأوروبيين فإن تكلفة مثل هذه الإجراءات سترتفع كل يوم.وأكد بيسكوف أن" تكلفة هذه العقوبات على المواطنين الأوروبيين ستزداد كل يوم بسبب سياسات حكوماتهم".وعندما سئل عما إذا كانت الشركات الأجنبية الخاصة يمكن أن تخضع للعقوبات الروسية، أجاب بيسكوف: "بالطبع هناك أكثر من فرد وكيان حكومي وخاص على اللائحة. شكل الملكية لا يهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/بيسكوف-القانون-الأمريكي-حول-إرسال-أصول-مصادرة-إلى-أوكرانيا-تشويه-صارخ-للقواعد-القانونية-1061735111.html
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-تقدم-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-للموافقة-عليها-1061837669.html
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بيسكوف: الكرملين يراقب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الروسي

11:44 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يراقب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط الروسي.
وقال بيسكوف: "هذه لا تزال خطط، يستمر النقاش هناك. نحن نراقب هذا، نحن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من الخيارات. بشكل عام، إذا كنا نتحدث عن مجال العقوبات لكل من الأمريكيين والأوروبيين، وبلدان أخرى، وهذا هو سلاح ذو حدين، يحاولون إيذاءنا، وسيدفعون ثمنا كبيرا".
وأكد بيسكوف أن أولئك الذين يحاولون إلحاق الأذى بروسيا بفرض عقوبات، سيدفعون ثمنا باهظا لأنفسهم، وبالنسبة للأوروبيين فإن تكلفة مثل هذه الإجراءات سترتفع كل يوم.
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
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وأكد بيسكوف أن" تكلفة هذه العقوبات على المواطنين الأوروبيين ستزداد كل يوم بسبب سياسات حكوماتهم".
وعندما سئل عما إذا كانت الشركات الأجنبية الخاصة يمكن أن تخضع للعقوبات الروسية، أجاب بيسكوف: "بالطبع هناك أكثر من فرد وكيان حكومي وخاص على اللائحة. شكل الملكية لا يهم".
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