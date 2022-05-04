https://arabic.sputniknews.com/20220504/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-تقدم-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-للموافقة-عليها-1061837669.html

مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا للموافقة عليها

مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا للموافقة عليها

قال ممثل المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة السادسة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا تم تقديمها إلى مجلس دول الاتحاد... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T10:17+0000

2022-05-04T10:17+0000

2022-05-04T10:51+0000

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وقال مامر في إفادة صحفية، إن "ما قدمته (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين) اليوم هو اقتراح لمجموعة من العقوبات تم إرسالها إلى المجلس".وأضاف أن المجلس سيناقش الآن الأمر الذي يمكنه إجراء تغييرات على هذه المقترحات.وتابع مامر: "يأخذ مقترح حظر النفط في الاعتبار حقيقة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل أكبر على موارد روسيا لمجموعة من الأسباب".واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المزيد من البنوك وشخصيات عسكرية، بانتظار الموافقة عليها من المجلس والبرلمان الأوروبيين.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريبول".وأوضحت أن "تلك العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت بينها بنك (سبيربنك)".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوريل-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-تستهدف-البنوك-وواردات-النفط-1061819486.html

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