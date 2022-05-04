عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/رئيس-فيفا-يعلق-على-تقارير-وفاة-عمال-أجانب-أثناء-بناء-ملاعب-كأس-العالم-في-قطر-1061836184.html
رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر
رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر
علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب كأس العالم والبنية التحتية في قطر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:43+0000
2022-05-04T09:43+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192630_0:255:2734:1793_1920x0_80_0_0_199aa14daab1b2b2a4f48a40a02be28a.jpg
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، سُئل إنفانتينو خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، عما إذا كان "فيفا" سيقدم "أي نوع من الالتزام" لمساعدة عائلات العمال الذين ماتوا في قطر.وقال إنفانتينو إن هؤلاء العمال سيشعرون بالفخر لمشاركتهم في بناء ملاعب المونديال الذي يقام نهاية العام الحالي في قطر.وأوضح أن عمالا آخرين "ربما ماتوا في أعمال أخرى وما إلى ذلك، وبالطبع فإن فيفا ليس شرطة العالم أو مسؤولاً عن كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم".وتابع أنه "بفضل فيفا وبفضل كرة القدم، تمكنا من معالجة وضع 1.5 مليون عامل يعملون في قطر".وتنفي قطر أعداد الوفيات بين العمال الأجانب التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الدولية والتي تزعم أنها 6500 حالة، وتقول إنها أدخلت سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رسميا-أكثر-من-23-مليون-مشجع-طلبوا-شراء-تذاكر-كأس-العالم-2022-1061759565.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192630_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_c9d841be4a8e21a6666e949b9ad69e61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة

رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر

09:43 GMT 04.05.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبرTelegram
علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب كأس العالم والبنية التحتية في قطر.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، سُئل إنفانتينو خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، عما إذا كان "فيفا" سيقدم "أي نوع من الالتزام" لمساعدة عائلات العمال الذين ماتوا في قطر.
وقال إنفانتينو إن هؤلاء العمال سيشعرون بالفخر لمشاركتهم في بناء ملاعب المونديال الذي يقام نهاية العام الحالي في قطر.
وأضاف أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أعمال بناء الملاعب، و"عندما يتعلق الأمر ببناء ملاعب كأس العالم - ونحن نحقق في كل تلك الأمور مع جهات خارجية - فقد مات 3 أشخاص".
وأوضح أن عمالا آخرين "ربما ماتوا في أعمال أخرى وما إلى ذلك، وبالطبع فإن فيفا ليس شرطة العالم أو مسؤولاً عن كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم".
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
رسميا... أكثر من 23 مليون مشجع طلبوا شراء تذاكر كأس العالم 2022
30 أبريل, 12:17 GMT
وتابع أنه "بفضل فيفا وبفضل كرة القدم، تمكنا من معالجة وضع 1.5 مليون عامل يعملون في قطر".
وتنفي قطر أعداد الوفيات بين العمال الأجانب التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الدولية والتي تزعم أنها 6500 حالة، وتقول إنها أدخلت سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала