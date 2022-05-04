https://arabic.sputniknews.com/20220504/رئيس-فيفا-يعلق-على-تقارير-وفاة-عمال-أجانب-أثناء-بناء-ملاعب-كأس-العالم-في-قطر-1061836184.html
رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر
رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر
علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب كأس العالم والبنية التحتية في قطر. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T09:43+0000
2022-05-04T09:43+0000
2022-05-04T09:43+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، سُئل إنفانتينو خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، عما إذا كان "فيفا" سيقدم "أي نوع من الالتزام" لمساعدة عائلات العمال الذين ماتوا في قطر.وقال إنفانتينو إن هؤلاء العمال سيشعرون بالفخر لمشاركتهم في بناء ملاعب المونديال الذي يقام نهاية العام الحالي في قطر.وأوضح أن عمالا آخرين "ربما ماتوا في أعمال أخرى وما إلى ذلك، وبالطبع فإن فيفا ليس شرطة العالم أو مسؤولاً عن كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم".وتابع أنه "بفضل فيفا وبفضل كرة القدم، تمكنا من معالجة وضع 1.5 مليون عامل يعملون في قطر".وتنفي قطر أعداد الوفيات بين العمال الأجانب التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الدولية والتي تزعم أنها 6500 حالة، وتقول إنها أدخلت سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رسميا-أكثر-من-23-مليون-مشجع-طلبوا-شراء-تذاكر-كأس-العالم-2022-1061759565.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
رئيس "فيفا" يعلق على تقارير وفاة عمال أجانب أثناء بناء ملاعب كأس العالم في قطر
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علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب كأس العالم والبنية التحتية في قطر.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"
، سُئل إنفانتينو خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، عما إذا كان "فيفا" سيقدم "أي نوع من الالتزام" لمساعدة عائلات العمال الذين ماتوا في قطر.
وقال إنفانتينو إن هؤلاء العمال سيشعرون بالفخر لمشاركتهم في بناء ملاعب المونديال الذي يقام نهاية العام الحالي في قطر.
وأضاف أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أعمال بناء الملاعب، و"عندما يتعلق الأمر ببناء ملاعب كأس العالم - ونحن نحقق في كل تلك الأمور مع جهات خارجية - فقد مات 3 أشخاص".
وأوضح أن عمالا آخرين "ربما ماتوا في أعمال أخرى وما إلى ذلك، وبالطبع فإن فيفا ليس شرطة العالم أو مسؤولاً عن كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم".
وتابع أنه "بفضل فيفا وبفضل كرة القدم، تمكنا من معالجة وضع 1.5 مليون عامل يعملون في قطر
".
وتنفي قطر أعداد الوفيات بين العمال الأجانب التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الدولية والتي تزعم أنها 6500 حالة، وتقول إنها أدخلت سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم
.