https://arabic.sputniknews.com/20220504/فصل-بنوك-روسية-جديدة-عن-نظام-سويفت-1061842308.html
فصل بنوك روسية جديدة عن نظام "سويفت"
فصل بنوك روسية جديدة عن نظام "سويفت"
أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام "سويفت". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T12:35+0000
2022-05-04T12:35+0000
2022-05-04T12:35+0000
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وقال بوريل: "في القطاع المالي، سيتم فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت. لا أستطيع أن أخبرك أيها، لكنهم سيكونون. وفي قطاع الطاقة، نبحث عن إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على استيراد النفط الروسي".ولم يتمكن من تحديد موعد لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على النفط والغاز من روسيا. وأشار بوريل إلى أنه "لا توجد مقترحات مطروحة على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك"، لكن "لا يوجد إجماع" على هذه المسألة.اقرأ ايضا - مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا للموافقة عليهافي الوقت نفسه، ذكر أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتصرفون وفقًا لقرار جماعي، وهو ليس قرارًا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وشدد بوريل على أن "روسيا تتلقى أموالاً من النفط أكثر بكثير مما تحصل عليها من الغاز، والأهم من ذلك هو تقليل كميات النفط المشتراة من روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير
فصل بنوك روسية جديدة عن نظام "سويفت"
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أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام "سويفت".
وقال بوريل: "في القطاع المالي، سيتم فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت. لا أستطيع أن أخبرك أيها، لكنهم سيكونون. وفي قطاع الطاقة، نبحث عن إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على استيراد النفط الروسي".
ولم يتمكن من تحديد موعد لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على النفط والغاز من روسيا. وأشار بوريل إلى أنه "لا توجد مقترحات مطروحة على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك"، لكن "لا يوجد إجماع" على هذه المسألة.
في الوقت نفسه، ذكر أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتصرفون وفقًا لقرار جماعي، وهو ليس قرارًا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وشدد بوريل على أن "روسيا تتلقى أموالاً من النفط أكثر بكثير مما تحصل عليها من الغاز، والأهم من ذلك هو تقليل كميات النفط المشتراة من روسيا".