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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مسلحون-أوكرانيون-يطلقون-النار-على-قافلة-لاجئين-في-منطقة-خاركوف-1061855808.html
مسلحون أوكرانيون يطلقون النار على قافلة لاجئين في منطقة خاركوف
مسلحون أوكرانيون يطلقون النار على قافلة لاجئين في منطقة خاركوف
أطلق مسلحون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، النار على قافلة للاجئين كانت في طريقها من فولشانسك إلى خاركوف، بحسب إفادات. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T19:30+0000
2022-05-04T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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قال شاهد عيان إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على رتل من اللاجئين كانوا في طريقهم من فولتشانسك إلى خاركوف، مشيرا إلى وجود ضحايا وجرحى.أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال يوم واحد إلى الأراضي الروسية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال ميزينتسيف في إحاطة: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 10 آلاف و617 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا، إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1421 طفلا".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الغد.وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تعلن-فتح-ممر-إنساني-من-آزوفستال-لمدة-3-أيام-1061854574.html
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

مسلحون أوكرانيون يطلقون النار على قافلة لاجئين في منطقة خاركوف

19:30 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 19:46 GMT 04.05.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
إطلاق صاروخ من أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أطلق مسلحون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، النار على قافلة للاجئين كانت في طريقها من فولشانسك إلى خاركوف، بحسب إفادات.
قال شاهد عيان إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على رتل من اللاجئين كانوا في طريقهم من فولتشانسك إلى خاركوف، مشيرا إلى وجود ضحايا وجرحى.

وأشار الشاهد إلى أنه يوجد بين الضحايا القتلى نساء وأطفال.

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال يوم واحد إلى الأراضي الروسية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنساني من "آزوفستال" لمدة محددة لأسباب إنسانية
18:54 GMT
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 10 آلاف و617 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا، إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1421 طفلا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الغد.
وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول.
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وكالة: المخابرات المركزية الأمريكية تستخدم "إنستغرام" و"في بي إن" من أجل التجسس على روسيا
13:48 GMT
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
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