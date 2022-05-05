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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-نشر-معدات-ثقيلة-في-مستشفيات-خاركوف-وسلافيانسك-وأوديسا-1061889333.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني نشر معدات ثقيلة في مستشفيات خاركوف وسلافيانسك وأوديسا
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني نشر معدات ثقيلة في مستشفيات خاركوف وسلافيانسك وأوديسا
أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني قام بتجهيز عدد من النقاط الحصينة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:52+0000
2022-05-05T18:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تمت إقامة نقطة حصينة للمسلحين القوميين على أراضي مستشفى الأطفال في ليسيتشانسك".وأشار ميزينتسيف إلى قيام العسكريين الأوكرانيين بنشر بطاريات مدفعية ومستودع للذخيرة على أراضي المستشفى رقم 8 في خاركوف، منوها أيضا إلى نشر معدات عسكرية ثقيلة على أراضي مستشفى السكك الحديدية في سلافيانسك، وتجهيز نقطة حصينة ومستودع للذخيرة.أما في أوديسا، فقد أشار المتحدث إلى تجهيز مركز للقيادة في مبنى إحدى المستشفيات بشارع أكاديميكا زابالوتنوفا، ونشر مدرعات وبطاريات مدفعية وراجمات للصواريخ على المنطقة المتاخمة لها.بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 45 هدفا عسكريا أوكرانيا، وعدد من مراكز قيادة الجيش الأوكراني وعشرات المعدات العسكرية، من بينها طائرات مسيرة.وتابع المتحدث: "تم تدمير مركز قيادة الفرقة 24 مركبات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة لوسكوتوفكا بواسطة صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوميين في منطقة سيفيرسك، و28 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-يوم-واحد-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1061887414.html
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العالم, روسيا

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني نشر معدات ثقيلة في مستشفيات خاركوف وسلافيانسك وأوديسا

18:52 GMT 05.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني قام بتجهيز عدد من النقاط الحصينة ونشر معدات مدفعية ومدرعات على أراضي مستشفيات في خاركوف وسلافيانسك وأوديسا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تمت إقامة نقطة حصينة للمسلحين القوميين على أراضي مستشفى الأطفال في ليسيتشانسك".
وأشار ميزينتسيف إلى قيام العسكريين الأوكرانيين بنشر بطاريات مدفعية ومستودع للذخيرة على أراضي المستشفى رقم 8 في خاركوف، منوها أيضا إلى نشر معدات عسكرية ثقيلة على أراضي مستشفى السكك الحديدية في سلافيانسك، وتجهيز نقطة حصينة ومستودع للذخيرة.
أما في أوديسا، فقد أشار المتحدث إلى تجهيز مركز للقيادة في مبنى إحدى المستشفيات بشارع أكاديميكا زابالوتنوفا، ونشر مدرعات وبطاريات مدفعية وراجمات للصواريخ على المنطقة المتاخمة لها.
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 45 هدفا عسكريا أوكرانيا، وعدد من مراكز قيادة الجيش الأوكراني وعشرات المعدات العسكرية، من بينها طائرات مسيرة.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
17:46 GMT

وقال كوناشينكوف: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال اليوم بتدمير خمسة وأربعين هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: مركزان للقيادة،41 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري، كما تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية في منطقة فويفودفكي بجمهورية لوغانسك الشعبية".

وتابع المتحدث: "تم تدمير مركز قيادة الفرقة 24 مركبات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة لوسكوتوفكا بواسطة صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوميين في منطقة سيفيرسك، و28 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".

وأضاف كوناشينكوف: "قامت وحدات المدفعية بتدمير 6 مراكز قيادة، ومستودعين للذخيرة، و152 نقطة حصينة، و38 نقطة إطلاق نيران مدفعية تابعة للجيش الأوكراني. كما تم القضاء على 190 جنديا، و43 وحدة سلاح وعتاد عسكري". وأشار المتحدث إلى أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال اليوم بإسقاط 3 طائرات مسيرة، اثنتان منها في منطقة مالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف ومنطقة سيفيرسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2" فوق جزير زمييني".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
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