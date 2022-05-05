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الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة

الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 45 هدفا عسكريا أوكرانيا،... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T17:46+0000

2022-05-05T17:46+0000

2022-05-05T17:46+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال اليوم بتدمير خمسة وأربعين هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: مركزان للقيادة، 41 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري، كما تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية في منطقة فويفودفكي بجمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع المتحدث: "تم تدمير مركز قيادة الفرقة 24 مركبات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة لوسكوتوفكا بواسطة صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوميين في منطقة سيفيرسك، و28 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".وأضاف كوناشينكوف: "قامت وحدات المدفعية بتدمير 6 مراكز قيادة، ومستودعين للذخيرة، و152 نقطة حصينة، و38 نقطة إطلاق نيران مدفعية تابعة للجيش الأوكراني. كما تم القضاء على 190 جنديا، و43 وحدة سلاح وعتاد عسكري".وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال اليوم بإسقاط 3 طائرات مسيرة، اثنتان منها في منطقة مالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف ومنطقة سيفيرسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2" فوق جزير زمييني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/الناتو-لا-يمكننا-المخاطرة-بصدام-مباشر-مع-روسيا-ونعمل-على-عدم-توسع-الحرب-خارج-أوكرانيا-1061885914.html

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