عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-يوم-واحد-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1061887414.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 45 هدفا عسكريا أوكرانيا،... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:46+0000
2022-05-05T17:46+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_252bff923dc0f1e5090c184095e1e23c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال اليوم بتدمير خمسة وأربعين هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: مركزان للقيادة، 41 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري، كما تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية في منطقة فويفودفكي بجمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع المتحدث: "تم تدمير مركز قيادة الفرقة 24 مركبات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة لوسكوتوفكا بواسطة صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوميين في منطقة سيفيرسك، و28 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".وأضاف كوناشينكوف: "قامت وحدات المدفعية بتدمير 6 مراكز قيادة، ومستودعين للذخيرة، و152 نقطة حصينة، و38 نقطة إطلاق نيران مدفعية تابعة للجيش الأوكراني. كما تم القضاء على 190 جنديا، و43 وحدة سلاح وعتاد عسكري".وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال اليوم بإسقاط 3 طائرات مسيرة، اثنتان منها في منطقة مالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف ومنطقة سيفيرسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2" فوق جزير زمييني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الناتو-لا-يمكننا-المخاطرة-بصدام-مباشر-مع-روسيا-ونعمل-على-عدم-توسع-الحرب-خارج-أوكرانيا-1061885914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429640_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_69c26652c78ce4213930d888146bada5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال يوم واحد من العملية العسكرية الخاصة

17:46 GMT 05.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت خلال يوم واحد من تدمير 45 هدفا عسكريا أوكرانيا، وعدد من مراكز قيادة الجيش الأوكراني وعشرات المعدات العسكرية، من بينها طائرات مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال اليوم بتدمير خمسة وأربعين هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: مركزان للقيادة، 41 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري، كما تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية في منطقة فويفودفكي بجمهورية لوغانسك الشعبية".

وتابع المتحدث: "تم تدمير مركز قيادة الفرقة 24 مركبات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة لوسكوتوفكا بواسطة صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوميين في منطقة سيفيرسك، و28 مركزا لتجمع القوى البشرية والعتاد العسكري".
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
الناتو: لا يمكننا المخاطرة بصدام مباشر مع روسيا ونعمل على عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا
16:45 GMT
وأضاف كوناشينكوف: "قامت وحدات المدفعية بتدمير 6 مراكز قيادة، ومستودعين للذخيرة، و152 نقطة حصينة، و38 نقطة إطلاق نيران مدفعية تابعة للجيش الأوكراني. كما تم القضاء على 190 جنديا، و43 وحدة سلاح وعتاد عسكري".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت خلال اليوم بإسقاط 3 طائرات مسيرة، اثنتان منها في منطقة مالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف ومنطقة سيفيرسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2" فوق جزير زمييني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала