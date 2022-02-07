السعودية تضع قرارات جديدة لدخول المعتمرين والزوار إلى المملكة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، "تحديث إجراءات دخول المعتمرين والزوار إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الوزارة، أنه "بناء على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته فإنه "يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة - بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص"بي سي آر" (PCR) معتمد، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".وأكدت الوزارة أن "العمل بهذه الإجراءات سيبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة لصباح يوم الأربعاء الموافق 8 رجب 1443هـ، 9 فبراير 2022م".وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.وقالت وزارة الداخلية، إنه "تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها".وأشارت إلى أن "يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".وأعلنت الوزارة أنه "يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية"، لافتة إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
وأوضحت الوزارة، أنه "بناء على ما ورد من الجهات المختصـة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته فإنه "يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة - بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص"بي سي آر" (PCR) معتمد، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".
وأكدت الوزارة أن "العمل بهذه الإجراءات سيبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة لصباح يوم الأربعاء الموافق 8 رجب 1443هـ، 9 فبراير 2022م".
وقالت وزارة الداخلية، إنه "تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها".
وأشارت إلى أن "يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".
وأعلنت الوزارة أنه "يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية"، لافتة إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".